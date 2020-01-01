Токеномика на GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) Открийте ключова информация за GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) GAME by Virtuals empowers AI agents to operate autonomously, processing inputs and generating responses while learning from past interactions. It enhances decision-making by leveraging long-term memory, including experiences, reflections, and dynamic personality traits. Официален уебсайт: https://app.virtuals.io/virtuals/273 Изследовател на блокове: https://basescan.org/token/0x1c4cca7c5db003824208adda61bd749e55f463a3 Купете GAMEVIRTUAL сега!

Токеномика и анализ на цената за GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 26.54M $ 26.54M $ 26.54M Рекорд за всички времена: $ 0.49 $ 0.49 $ 0.49 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000026129375144809 $ 0.000026129375144809 $ 0.000026129375144809 Текуща цена: $ 0.02654 $ 0.02654 $ 0.02654 Научете повече за цената на GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL)

Токеномика на GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой GAMEVIRTUAL токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой GAMEVIRTUAL токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на GAMEVIRTUAL, разгледайте цената в реално време на токените GAMEVIRTUAL!

Как да купя GAMEVIRTUAL Интересувате се да добавите GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на GAMEVIRTUAL, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия.

История на цените на GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) Анализирането на историята на цените на GAMEVIRTUAL помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на GAMEVIRTUAL сега!

Прогноза за цената за GAMEVIRTUAL Искате ли да знаете какъв път може да поеме GAMEVIRTUAL? Нашата страница за прогноза за цената GAMEVIRTUAL съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените GAMEVIRTUAL сега!

