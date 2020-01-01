Токеномика на GAMESTOP (GAMESTOP) Открийте ключова информация за GAMESTOP (GAMESTOP), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за GAMESTOP (GAMESTOP) GME offers a unique investment opportunity by blending the viral appeal of memecoins with a strong community foundation. GME created a community identity among its investors, who see themselves not just as investors, but as part of a movement. This community aspect keeps the narrative alive through various platforms like Reddit, X (formerly Twitter), and other social media, where updates, theories, and memes keep the interest in GME vibrant. Официален уебсайт: https://gmeethereum.com/ Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0xc56c7a0eaa804f854b536a5f3d5f49d2ec4b12b8 Купете GAMESTOP сега!

Токеномика и анализ на цената за GAMESTOP (GAMESTOP) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за GAMESTOP (GAMESTOP), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 35.40M $ 35.40M $ 35.40M Общо предлагане: $ 420.69B $ 420.69B $ 420.69B Циркулиращо предлагане: $ 411.30B $ 411.30B $ 411.30B FDV (оценка при пълна реализация): $ 36.21M $ 36.21M $ 36.21M Рекорд за всички времена: $ 0.00042 $ 0.00042 $ 0.00042 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000002602616451368 $ 0.000002602616451368 $ 0.000002602616451368 Текуща цена: $ 0.00008607 $ 0.00008607 $ 0.00008607 Научете повече за цената на GAMESTOP (GAMESTOP)

Токеномика на GAMESTOP (GAMESTOP): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на GAMESTOP (GAMESTOP) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой GAMESTOP токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой GAMESTOP токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на GAMESTOP, разгледайте цената в реално време на токените GAMESTOP!

Как да купя GAMESTOP Интересувате се да добавите GAMESTOP (GAMESTOP) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на GAMESTOP, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате GAMESTOP в MEXC сега!

История на цените на GAMESTOP (GAMESTOP) Анализирането на историята на цените на GAMESTOP помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на GAMESTOP сега!

Прогноза за цената за GAMESTOP Искате ли да знаете какъв път може да поеме GAMESTOP? Нашата страница за прогноза за цената GAMESTOP съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените GAMESTOP сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!