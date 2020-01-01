Токеномика на GameBuild (GAME2) Открийте ключова информация за GameBuild (GAME2), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за GameBuild (GAME2) GameBuild is a next-generation game infrastructure with powerful toolkits, bringing a brand new economics and experience for Gamers, Developers and Advertisers Официален уебсайт: https://game.build Бяла книга: https://github.com/GameBuildOffical/docs/blob/main/GameBuildLightPaper.pdf Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0x825459139C897D769339f295E962396C4F9E4A4D Купете GAME2 сега!

Токеномика и анализ на цената за GameBuild (GAME2) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за GameBuild (GAME2), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 68.97M $ 68.97M $ 68.97M Общо предлагане: $ 21.42B $ 21.42B $ 21.42B Циркулиращо предлагане: $ 18.09B $ 18.09B $ 18.09B FDV (оценка при пълна реализация): $ 81.65M $ 81.65M $ 81.65M Рекорд за всички времена: $ 0.0207 $ 0.0207 $ 0.0207 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.002490664239146623 $ 0.002490664239146623 $ 0.002490664239146623 Текуща цена: $ 0.003812 $ 0.003812 $ 0.003812 Научете повече за цената на GameBuild (GAME2)

Токеномика на GameBuild (GAME2): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на GameBuild (GAME2) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой GAME2 токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой GAME2 токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на GAME2, разгледайте цената в реално време на токените GAME2!

История на цените на GameBuild (GAME2) Анализирането на историята на цените на GAME2 помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на GAME2 сега!

Прогноза за цената за GAME2 Искате ли да знаете какъв път може да поеме GAME2? Нашата страница за прогноза за цената GAME2 съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените GAME2 сега!

