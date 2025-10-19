Цената в реално време на SQUID MEME днес е 39.2646 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за GAME към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на GAME в MEXC сега.Цената в реално време на SQUID MEME днес е 39.2646 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за GAME към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на GAME в MEXC сега.

Повече за GAME

GAMEценова информация

Официален уебсайт на GAME

Токеномика на GAME

GAME ценова прогноза

GAME История

Ръководство за закупуване за GAME

Конвертор на валута GAME във фиат

GAME спот

Предварително пазаруване

Печалба

Airdrop+

Новини

Блог

Научете

SQUID MEME Лого

SQUID MEME цена(GAME)

1 GAME към USD - цена в реално време:

$39.2646
$39.2646$39.2646
-2.84%1D
USD
SQUID MEME (GAME) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-10-19 04:29:28 (UTC+8)

Информация за цената за SQUID MEME (GAME) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 38.7
$ 38.7$ 38.7
24-часов нисък
$ 42.9931
$ 42.9931$ 42.9931
24-часов висок

$ 38.7
$ 38.7$ 38.7

$ 42.9931
$ 42.9931$ 42.9931

--
----

--
----

-2.08%

-2.84%

+0.62%

+0.62%

Цената в реално време за SQUID MEME (GAME) е$ 39.2646. През последните 24 часа GAME се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 38.7 до най-висока стойност $ 42.9931, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на GAME е --, а най-ниската цена за всички времена е --.

Що се отнася до краткосрочното представяне, GAME има промяна от -2.08% за последния час, -2.84% за 24 часа и +0.62% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за SQUID MEME (GAME)

--
----

$ 520.80K
$ 520.80K$ 520.80K

$ 17.90B
$ 17.90B$ 17.90B

--
----

456,000,000
456,000,000 456,000,000

TONCOIN

Текущата пазарна капитализация на SQUID MEME е --, като 24-часовият обем на търговията е $ 520.80K. Циркулиращото предлагане на GAME е --, като общото предлагане е 456000000. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 17.90B.

История на цените за SQUID MEME (GAME) USD

Проследете промените в цените за SQUID MEME днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ -1.14771-2.84%
30 дни$ +10.6022+36.98%
60 дни$ +15.238+63.42%
90 дни$ +26.4318+205.97%
SQUID MEME Промяна на цената днес

Днес GAME регистрира промяна от $ -1.14771 (-2.84%), отразяваща последната му пазарна активност.

SQUID MEME 30-дневна промяна на цената

През последните 30 дни цената се промени с $ +10.6022 (+36.98%), което показва краткосрочното представяне на токена.

SQUID MEME 60-дневна промяна на цената

При разширяване на прегледа до 60 дни GAME отбеляза промяна на $ +15.238 (+63.42%), което дава по-широка перспектива за представянето му.

SQUID MEME 90-дневна промяна на цената

Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ +26.4318 (+205.97%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.

Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на SQUID MEME (GAME) за всички времена?

Вижте страницата с историята на цените за SQUID MEME сега.

Какво е SQUID MEME (GAME)

Squid Meme is a fast-growing meme inspired by Squid Game series. Users can earn SMEME and TON by playing game within SquidMeme miniapp.

SQUID MEME се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите SQUID MEME инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.

Освен това можете:
- Проверете GAME наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.
- Прочетете отзиви и анализи за SQUID MEME в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано SQUID MEME купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за SQUID MEME (USD)

Колко ще струва SQUID MEME (GAME) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от SQUID MEME (GAME) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за SQUID MEME.

Проверете прогнозата за цената за SQUID MEME сега!

Токеномика на SQUID MEME (GAME)

Разбирането на токеномиката на SQUID MEME (GAME) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените GAME сега!

Как да купя SQUID MEME (GAME)

Търсите как да купите SQUID MEME? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите SQUID MEME от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

GAME към местни валути

1 SQUID MEME(GAME) към VND
1,033,247.949
1 SQUID MEME(GAME) към AUD
A$60.074838
1 SQUID MEME(GAME) към GBP
29.055804
1 SQUID MEME(GAME) към EUR
33.37491
1 SQUID MEME(GAME) към USD
$39.2646
1 SQUID MEME(GAME) към MYR
RM165.696612
1 SQUID MEME(GAME) към TRY
1,644.008802
1 SQUID MEME(GAME) към JPY
¥5,889.69
1 SQUID MEME(GAME) към ARS
ARS$57,153.55176
1 SQUID MEME(GAME) към RUB
3,182.788476
1 SQUID MEME(GAME) към INR
3,456.070092
1 SQUID MEME(GAME) към IDR
Rp654,409.738236
1 SQUID MEME(GAME) към PHP
2,282.058552
1 SQUID MEME(GAME) към EGP
￡E.1,868.209668
1 SQUID MEME(GAME) към BRL
R$212.02884
1 SQUID MEME(GAME) към CAD
C$54.97044
1 SQUID MEME(GAME) към BDT
4,796.956182
1 SQUID MEME(GAME) към NGN
57,741.735468
1 SQUID MEME(GAME) към COP
$151,600.6206
1 SQUID MEME(GAME) към ZAR
R.681.633456
1 SQUID MEME(GAME) към UAH
1,643.616156
1 SQUID MEME(GAME) към TZS
T.Sh.96,710.67303
1 SQUID MEME(GAME) към VES
Bs7,892.1846
1 SQUID MEME(GAME) към CLP
$37,536.9576
1 SQUID MEME(GAME) към PKR
Rs11,148.005232
1 SQUID MEME(GAME) към KZT
21,189.534036
1 SQUID MEME(GAME) към THB
฿1,281.596544
1 SQUID MEME(GAME) към TWD
NT$1,202.674698
1 SQUID MEME(GAME) към AED
د.إ144.101082
1 SQUID MEME(GAME) към CHF
Fr31.019034
1 SQUID MEME(GAME) към HKD
HK$305.085942
1 SQUID MEME(GAME) към AMD
֏15,124.72392
1 SQUID MEME(GAME) към MAD
.د.م360.056382
1 SQUID MEME(GAME) към MXN
$721.290702
1 SQUID MEME(GAME) към SAR
ريال147.24225
1 SQUID MEME(GAME) към ETB
Br5,822.94018
1 SQUID MEME(GAME) към KES
KSh5,086.72893
1 SQUID MEME(GAME) към JOD
د.أ27.8386014
1 SQUID MEME(GAME) към PLN
142.923144
1 SQUID MEME(GAME) към RON
лв171.193656
1 SQUID MEME(GAME) към SEK
kr370.265178
1 SQUID MEME(GAME) към BGN
лв65.571882
1 SQUID MEME(GAME) към HUF
Ft13,118.695506
1 SQUID MEME(GAME) към CZK
818.274264
1 SQUID MEME(GAME) към KWD
د.ك11.975703
1 SQUID MEME(GAME) към ILS
129.57318
1 SQUID MEME(GAME) към BOB
Bs272.103678
1 SQUID MEME(GAME) към AZN
66.74982
1 SQUID MEME(GAME) към TJS
SM363.19755
1 SQUID MEME(GAME) към GEL
106.01442
1 SQUID MEME(GAME) към AOA
Kz35,989.539714
1 SQUID MEME(GAME) към BHD
.د.ب14.7634896
1 SQUID MEME(GAME) към BMD
$39.2646
1 SQUID MEME(GAME) към DKK
kr251.29344
1 SQUID MEME(GAME) към HNL
L1,034.229564
1 SQUID MEME(GAME) към MUR
1,768.084938
1 SQUID MEME(GAME) към NAD
$686.737854
1 SQUID MEME(GAME) към NOK
kr395.001876
1 SQUID MEME(GAME) към NZD
$68.320404
1 SQUID MEME(GAME) към PAB
B/.39.2646
1 SQUID MEME(GAME) към PGK
K167.659842
1 SQUID MEME(GAME) към QAR
ر.ق143.31579
1 SQUID MEME(GAME) към RSD
дин.3,945.307008
1 SQUID MEME(GAME) към UZS
soʻm478,836.508752
1 SQUID MEME(GAME) към ALL
L3,255.427986
1 SQUID MEME(GAME) към ANG
ƒ70.283634
1 SQUID MEME(GAME) към AWG
ƒ70.67628
1 SQUID MEME(GAME) към BBD
$78.5292
1 SQUID MEME(GAME) към BAM
KM65.571882
1 SQUID MEME(GAME) към BIF
Fr116,144.6868
1 SQUID MEME(GAME) към BND
$50.651334
1 SQUID MEME(GAME) към BSD
$39.2646
1 SQUID MEME(GAME) към JMD
$6,329.846166
1 SQUID MEME(GAME) към KHR
158,324.68335
1 SQUID MEME(GAME) към KMF
Fr16,569.6612
1 SQUID MEME(GAME) към LAK
853,578.243798
1 SQUID MEME(GAME) към LKR
රු11,923.481082
1 SQUID MEME(GAME) към MDL
L663.964386
1 SQUID MEME(GAME) към MGA
Ar175,288.168488
1 SQUID MEME(GAME) към MOP
P314.902092
1 SQUID MEME(GAME) към MVR
600.74838
1 SQUID MEME(GAME) към MWK
MK68,286.243798
1 SQUID MEME(GAME) към MZN
MT2,509.400586
1 SQUID MEME(GAME) към NPR
रु5,546.517396
1 SQUID MEME(GAME) към PYG
280,427.7732
1 SQUID MEME(GAME) към RWF
Fr57,129.993
1 SQUID MEME(GAME) към SBD
$323.147658
1 SQUID MEME(GAME) към SCR
546.170586
1 SQUID MEME(GAME) към SRD
$1,547.417886
1 SQUID MEME(GAME) към SVC
$344.350542
1 SQUID MEME(GAME) към SZL
L686.345208
1 SQUID MEME(GAME) към TMT
m137.4261
1 SQUID MEME(GAME) към TND
د.ت114.9667488
1 SQUID MEME(GAME) към TTD
$266.99928
1 SQUID MEME(GAME) към UGX
Sh137,269.0416
1 SQUID MEME(GAME) към XAF
Fr22,066.7052
1 SQUID MEME(GAME) към XCD
$106.01442
1 SQUID MEME(GAME) към XOF
Fr22,066.7052
1 SQUID MEME(GAME) към XPF
Fr4,004.9892
1 SQUID MEME(GAME) към BWP
P527.716224
1 SQUID MEME(GAME) към BZD
$78.921846
1 SQUID MEME(GAME) към CVE
$3,714.43116
1 SQUID MEME(GAME) към DJF
Fr6,989.0988
1 SQUID MEME(GAME) към DOP
$2,486.234472
1 SQUID MEME(GAME) към DZD
د.ج5,089.084806
1 SQUID MEME(GAME) към FJD
$89.130642
1 SQUID MEME(GAME) към GNF
Fr341,405.697
1 SQUID MEME(GAME) към GTQ
Q301.552128
1 SQUID MEME(GAME) към GYD
$8,238.105726
1 SQUID MEME(GAME) към ISK
kr4,751.0166

SQUID MEME ресурс

За по-задълбочено разбиране на SQUID MEME, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Официален уеб сайт на SQUID MEME
Изследовател на блокове

Хората също питат: Други въпроси относно SQUID MEME

Колко струва SQUID MEME (GAME) днес?
Цената в реално време на GAME в USD е 39.2646 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на GAME към USD?
Текущата цена на GAME към USD е $ 39.2646. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на SQUID MEME?
Пазарната капитализация за GAME е -- USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на GAME?
Циркулиращото предлагане на GAME е -- USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на GAME?
GAME постигна ATH цена от -- USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на GAME?
GAME достигна ATL цена от -- USD.
Какъв е обемът на търговията на GAME?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за GAME е $ 520.80K USD.
Ще се повиши ли GAME тази година?
GAME може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за GAME за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-10-19 04:29:28 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за SQUID MEME (GAME)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-18 16:36:53Индустриални актуализации
Индексът на страх и алчност в криптовалутите в момента е 23, все още в зоната на екстремен страх
10-18 09:33:00Индустриални актуализации
24-часовите глобални ликвидации нарастват до 1,02 милиарда долара, Bitcoin достига най-ниската си цена от началото на юли
10-17 19:52:08Индустриални актуализации
Глобалното търсене на избягване на риска нараства поради проблеми с необслужвани кредити в две американски банки
10-17 14:38:57Индустриални актуализации
Американските крипто акции отбелязват широк спад, MSTR с понижение от 4.35%, SOL съкровищната акция HSDT с понижение от 36.49%
10-17 08:10:00Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на -4.74%, докато предишната историческа средна възвръщаемост е била 21.89%
10-17 04:42:12Индустриални актуализации
През последните 24 часа глобалните ликвидации надхвърлиха 500 милиона долара, предимно дълги позиции

Горещи новини

Защо толкова много хора все още губят пари по време на бичи пазар?

October 6, 2025

Възходът на Bitcoin Layer 2 мрежи: Разбиране на технологията, която променя бъдещето на Bitcoin през 2025

October 6, 2025

Алткойни през 2025: Когато TOTAL3 достигне нови висоти, но вашето портфолио не се променя

October 5, 2025
Вижте повече

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

Калкулатор GAME-към-USD

Сума

GAME
GAME
USD
USD

1 GAME = 39.2646 USD

Търговия на GAME

GAME/USDT
$39.2646
$39.2646$39.2646
-2.81%

Присъединете се към MEXC днес

-- Такса спот създател, -- Такса спот приемател
-- Такса за създател на фючърси, -- Такса за приемател на фючърси