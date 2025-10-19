SQUID MEME цена(GAME)
Цената в реално време за SQUID MEME (GAME) е$ 39.2646. През последните 24 часа GAME се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 38.7 до най-висока стойност $ 42.9931, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на GAME е --, а най-ниската цена за всички времена е --.
Що се отнася до краткосрочното представяне, GAME има промяна от -2.08% за последния час, -2.84% за 24 часа и +0.62% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.
Текущата пазарна капитализация на SQUID MEME е --, като 24-часовият обем на търговията е $ 520.80K. Циркулиращото предлагане на GAME е --, като общото предлагане е 456000000. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 17.90B.
Проследете промените в цените за SQUID MEME днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:
|Период
|Промяна (USD)
|Промяна (%)
|Днес
|$ -1.14771
|-2.84%
|30 дни
|$ +10.6022
|+36.98%
|60 дни
|$ +15.238
|+63.42%
|90 дни
|$ +26.4318
|+205.97%
Днес GAME регистрира промяна от $ -1.14771 (-2.84%), отразяваща последната му пазарна активност.
През последните 30 дни цената се промени с $ +10.6022 (+36.98%), което показва краткосрочното представяне на токена.
При разширяване на прегледа до 60 дни GAME отбеляза промяна на $ +15.238 (+63.42%), което дава по-широка перспектива за представянето му.
Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ +26.4318 (+205.97%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.
Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на SQUID MEME (GAME) за всички времена?
Вижте страницата с историята на цените за SQUID MEME сега.
Squid Meme is a fast-growing meme inspired by Squid Game series. Users can earn SMEME and TON by playing game within SquidMeme miniapp.
SQUID MEME се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите SQUID MEME инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.
Освен това можете:
- Проверете GAME наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.
- Прочетете отзиви и анализи за SQUID MEME в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.
Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано SQUID MEME купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.
Колко ще струва SQUID MEME (GAME) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от SQUID MEME (GAME) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за SQUID MEME.
Проверете прогнозата за цената за SQUID MEME сега!
Разбирането на токеномиката на SQUID MEME (GAME) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените GAME сега!
Търсите как да купите SQUID MEME? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите SQUID MEME от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.
За по-задълбочено разбиране на SQUID MEME, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:
Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.
