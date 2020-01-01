Токеномика на Gala (GALA) Открийте ключова информация за Gala (GALA), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Gala (GALA) Gala Games was founded with one goal in mind: to give power back to the gamers. Our mission is to enable freedom through play. To this end, we have embarked on one of the most ambitious development projects to date - the creation of the Gala Games Ecosystem. Founded by Eric Schiermeyer (the co-founder of Zynga and gaming legend), Wright Thurston (one of the first major miners in the cryptocurrency space and holder of multiple patents on blockchain technology), and Michael McCarthy (the Creative Director behind viral gaming hits such as Farmville 2), Gala Games is here to fundamentally redefine both the gaming and blockchain spaces. The first game released by Gala Games, Town Star, is a deceptively simple looking but incredibly deep farming simulation in which user builds a farm to compete in weekly competitions. At various places, NFTs can be used in the game to provide bonuses but are not required to play, have fun, or compete. Mirandus, the MMORPG/Adventure Simulator currently under development by Gala Games is working to completely redefine both the game development pipeline, as well as the gameplay model by putting the power in the hands of the players and giving them ultimate control over the in-game economy. Официален уебсайт: https://gala.com/ Бяла книга: https://support.gala.games/gala-games/what-is-the-gala-games-vision Изследовател на блокове: https://solscan.io/token/eEUiUs4JWYZrp72djAGF1A8PhpR6rHphGeGN7GbVLp6 Купете GALA сега!

Токеномика и анализ на цената за Gala (GALA) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Gala (GALA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 759.96M $ 759.96M $ 759.96M Общо предлагане: $ 50.00B $ 50.00B $ 50.00B Циркулиращо предлагане: $ 45.56B $ 45.56B $ 45.56B FDV (оценка при пълна реализация): $ 834.00M $ 834.00M $ 834.00M Рекорд за всички времена: $ 0.84 $ 0.84 $ 0.84 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00015101 $ 0.00015101 $ 0.00015101 Текуща цена: $ 0.01668 $ 0.01668 $ 0.01668 Научете повече за цената на Gala (GALA)

Токеномика на Gala (GALA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Gala (GALA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой GALA токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой GALA токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на GALA, разгледайте цената в реално време на токените GALA!

Как да купя GALA Интересувате се да добавите Gala (GALA) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на GALA, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате GALA в MEXC сега!

История на цените на Gala (GALA) Анализирането на историята на цените на GALA помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на GALA сега!

Прогноза за цената за GALA Искате ли да знаете какъв път може да поеме GALA? Нашата страница за прогноза за цената GALA съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените GALA сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!