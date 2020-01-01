Токеномика на GAINS (GAINS) Открийте ключова информация за GAINS (GAINS), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за GAINS (GAINS) GAINS is a launchpad & decentralized VC with a 6-year track record of $30M+ invested in 300+ projects including giants like Avalanche, Hashgraph, Quant Network, Bloktopia, Kujira and many more. Официален уебсайт: https://www.gains-associates.com/ Бяла книга: https://drive.google.com/file/d/1YQaEmyY88GLf4vzXf7KYi5Qkjo2ixsDK/view Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0x056c1d42fb1326f57da7f19ebb7dda4673f1ff55 Купете GAINS сега!

Токеномика и анализ на цената за GAINS (GAINS) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за GAINS (GAINS), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 954.98K $ 954.98K $ 954.98K Общо предлагане: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Циркулиращо предлагане: $ 38.69M $ 38.69M $ 38.69M FDV (оценка при пълна реализация): $ 2.47M $ 2.47M $ 2.47M Рекорд за всички времена: $ 0.492 $ 0.492 $ 0.492 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.010955131140724623 $ 0.010955131140724623 $ 0.010955131140724623 Текуща цена: $ 0.02468 $ 0.02468 $ 0.02468 Научете повече за цената на GAINS (GAINS)

Токеномика на GAINS (GAINS): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на GAINS (GAINS) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой GAINS токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой GAINS токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на GAINS, разгледайте цената в реално време на токените GAINS!

Как да купя GAINS Интересувате се да добавите GAINS (GAINS) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на GAINS, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате GAINS в MEXC сега!

История на цените на GAINS (GAINS) Анализирането на историята на цените на GAINS помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на GAINS сега!

Прогноза за цената за GAINS Искате ли да знаете какъв път може да поеме GAINS? Нашата страница за прогноза за цената GAINS съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените GAINS сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!