Токеномика на Griffin AI (GAIN)

Открийте ключова информация за Griffin AI (GAIN), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-14 14:13:37 (UTC+8)
Токеномика и анализ на цената за Griffin AI (GAIN)

Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Griffin AI (GAIN), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.

Пазарна капитализация:
Общо предлагане:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Циркулиращо предлагане:
FDV (оценка при пълна реализация):
$ 9.91M
$ 9.91M$ 9.91M
Рекорд за всички времена:
$ 0.24021
$ 0.24021$ 0.24021
Най-ниска стойност за целия период:
Текуща цена:
$ 0.009911
$ 0.009911$ 0.009911

Информация за Griffin AI (GAIN)

Griffin AI is the fastest-growing no-code agent builder for DeFi, powering more than 15,000 live agents. Its key differentiator is simple: agents that actually work—like the Transaction Execution Agent (TEA), which executes swaps and yield strategies seamlessly across major chains and wallets. Built and run by a star engineering team led by Oliver Feldmeier, who founded one of Europe’s first regulated digital asset exchanges and took it public in a $100M NASDAQ IPO, Griffin AI combines proven leadership with deep technical execution. The project is addressing a $1 trillion DeFi market, where 95% of projects lack AI capabilities, by delivering superintelligent agents that operate directly on-chain. Griffin AI agents are already integrated with and trusted by BNB Chain, NEAR Protocol, Cardano Foundation, Arbitrum, 1inch, Uniswap, and Bithumb’s Burrito Wallet, with more tier-one projects joining the ecosystem. At the core of this future is $GAIN, Griffin AI’s native token—the gas of agentic DeFi and one of the biggest opportunities in crypto today.

Официален уебсайт:
https://www.griffinai.io/
Бяла книга:
https://www.griffinai.io/whitepaper
Изследовател на блокове:
https://bscscan.com/token/0xa890F8BA60051ec8a5B528F056DA362Ba208a96F

Токеномика на Griffin AI (GAIN): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба

Разбирането на токеномиката на Griffin AI (GAIN) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.

Ключови метрики и тяхното изчисляване:

Общо предлагане:

Максималният брой GAIN токени, които са били или някога ще бъдат създадени.

Циркулиращо предлагане:

Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.

Максимално предлагане:

Твърда горна граница на общия брой GAIN токени.

FDV (оценка при пълна реализация):

Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.

Процент на инфлация:

Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.

Защо тези показатели са от значение за търговците?

Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.

Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.

Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.

Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.

Сега, след като разбрахте за токеномиката на GAIN, разгледайте цената в реално време на токените GAIN!

История на цените на Griffin AI (GAIN)

Анализирането на историята на цените на GAIN помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ.

Прогноза за цената за GAIN

Искате ли да знаете какъв път може да поеме GAIN? Нашата страница за прогноза за цената GAIN съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

