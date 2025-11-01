Griffin AI цена(GAIN)
Цената в реално време за Griffin AI (GAIN) е$ 0.007242. През последните 24 часа GAIN се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.006899 до най-висока стойност $ 0.007924, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на GAIN е --, а най-ниската цена за всички времена е --.
Що се отнася до краткосрочното представяне, GAIN има промяна от +2.05% за последния час, +2.05% за 24 часа и -17.71% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.
BSC
Текущата пазарна капитализация на Griffin AI е --, като 24-часовият обем на търговията е $ 21.80K. Циркулиращото предлагане на GAIN е --, като общото предлагане е 1000000000. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 7.24M.
Проследете промените в цените за Griffin AI днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:
|Период
|Промяна (USD)
|Промяна (%)
|Днес
|$ +0.00014548
|+2.05%
|30 дни
|$ -0.012558
|-63.43%
|60 дни
|$ -0.012758
|-63.79%
|90 дни
|$ -0.012758
|-63.79%
Днес GAIN регистрира промяна от $ +0.00014548 (+2.05%), отразяваща последната му пазарна активност.
През последните 30 дни цената се промени с $ -0.012558 (-63.43%), което показва краткосрочното представяне на токена.
При разширяване на прегледа до 60 дни GAIN отбеляза промяна на $ -0.012758 (-63.79%), което дава по-широка перспектива за представянето му.
Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ -0.012758 (-63.79%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.
Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на Griffin AI (GAIN) за всички времена?
Вижте страницата с историята на цените за Griffin AI сега.
Griffin AI is the fastest-growing no-code agent builder for DeFi, powering more than 15,000 live agents. Its key differentiator is simple: agents that actually work—like the Transaction Execution Agent (TEA), which executes swaps and yield strategies seamlessly across major chains and wallets. Built and run by a star engineering team led by Oliver Feldmeier, who founded one of Europe’s first regulated digital asset exchanges and took it public in a $100M NASDAQ IPO, Griffin AI combines proven leadership with deep technical execution. The project is addressing a $1 trillion DeFi market, where 95% of projects lack AI capabilities, by delivering superintelligent agents that operate directly on-chain. Griffin AI agents are already integrated with and trusted by BNB Chain, NEAR Protocol, Cardano Foundation, Arbitrum, 1inch, Uniswap, and Bithumb’s Burrito Wallet, with more tier-one projects joining the ecosystem. At the core of this future is $GAIN, Griffin AI’s native token—the gas of agentic DeFi and one of the biggest opportunities in crypto today.
За по-задълбочено разбиране на Griffin AI, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:
|Време (UTC+8)
|Тип
|Информация
|10-31 05:09:00
|Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
|10-31 01:38:24
|Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
|10-30 11:46:23
|Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
|10-30 07:20:09
|Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
|10-28 21:35:49
|Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
|10-28 14:23:33
|Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%
