Цената в реално време на Griffin AI днес е 0.007242 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за GAIN към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на GAIN в MEXC сега.Цената в реално време на Griffin AI днес е 0.007242 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за GAIN към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на GAIN в MEXC сега.

Повече за GAIN

GAINценова информация

Какво представлява GAIN

Бяла книга GAIN

Официален уебсайт на GAIN

Токеномика на GAIN

GAIN ценова прогноза

GAIN История

Ръководство за закупуване за GAIN

Конвертор на валута GAIN във фиат

GAIN спот

GAIN USDT-M фючърси

Griffin AI Лого

Griffin AI цена(GAIN)

1 GAIN към USD - цена в реално време:

$0.007242
+2.05%1D
USD
Griffin AI (GAIN) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 00:57:54 (UTC+8)

Информация за цената за Griffin AI (GAIN) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.006899
24-часов нисък
$ 0.007924
24-часов висок

$ 0.006899
$ 0.007924
--
--
+2.05%

+2.05%

-17.71%

-17.71%

Цената в реално време за Griffin AI (GAIN) е$ 0.007242. През последните 24 часа GAIN се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.006899 до най-висока стойност $ 0.007924, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на GAIN е --, а най-ниската цена за всички времена е --.

Що се отнася до краткосрочното представяне, GAIN има промяна от +2.05% за последния час, +2.05% за 24 часа и -17.71% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Griffin AI (GAIN)

--
----

$ 21.80K
$ 21.80K$ 21.80K

$ 7.24M
$ 7.24M$ 7.24M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

Текущата пазарна капитализация на Griffin AI е --, като 24-часовият обем на търговията е $ 21.80K. Циркулиращото предлагане на GAIN е --, като общото предлагане е 1000000000. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 7.24M.

История на цените за Griffin AI (GAIN) USD

Проследете промените в цените за Griffin AI днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ +0.00014548+2.05%
30 дни$ -0.012558-63.43%
60 дни$ -0.012758-63.79%
90 дни$ -0.012758-63.79%
Griffin AI Промяна на цената днес

Днес GAIN регистрира промяна от $ +0.00014548 (+2.05%), отразяваща последната му пазарна активност.

Griffin AI 30-дневна промяна на цената

През последните 30 дни цената се промени с $ -0.012558 (-63.43%), което показва краткосрочното представяне на токена.

Griffin AI 60-дневна промяна на цената

При разширяване на прегледа до 60 дни GAIN отбеляза промяна на $ -0.012758 (-63.79%), което дава по-широка перспектива за представянето му.

Griffin AI 90-дневна промяна на цената

Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ -0.012758 (-63.79%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.

Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на Griffin AI (GAIN) за всички времена?

Вижте страницата с историята на цените за Griffin AI сега.

Какво е Griffin AI (GAIN)

Griffin AI is the fastest-growing no-code agent builder for DeFi, powering more than 15,000 live agents. Its key differentiator is simple: agents that actually work—like the Transaction Execution Agent (TEA), which executes swaps and yield strategies seamlessly across major chains and wallets. Built and run by a star engineering team led by Oliver Feldmeier, who founded one of Europe’s first regulated digital asset exchanges and took it public in a $100M NASDAQ IPO, Griffin AI combines proven leadership with deep technical execution. The project is addressing a $1 trillion DeFi market, where 95% of projects lack AI capabilities, by delivering superintelligent agents that operate directly on-chain. Griffin AI agents are already integrated with and trusted by BNB Chain, NEAR Protocol, Cardano Foundation, Arbitrum, 1inch, Uniswap, and Bithumb’s Burrito Wallet, with more tier-one projects joining the ecosystem. At the core of this future is $GAIN, Griffin AI’s native token—the gas of agentic DeFi and one of the biggest opportunities in crypto today.

Griffin AI се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите Griffin AI инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.

Освен това можете:
- Проверете GAIN наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.
- Прочетете отзиви и анализи за Griffin AI в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано Griffin AI купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за Griffin AI (USD)

Колко ще струва Griffin AI (GAIN) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Griffin AI (GAIN) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Griffin AI.

Проверете прогнозата за цената за Griffin AI сега!

Токеномика на Griffin AI (GAIN)

Разбирането на токеномиката на Griffin AI (GAIN) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените GAIN сега!

Как да купя Griffin AI (GAIN)

Търсите как да купите Griffin AI? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите Griffin AI от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

GAIN към местни валути

Griffin AI ресурс

За по-задълбочено разбиране на Griffin AI, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Бяла книга
Официален уеб сайт на Griffin AI
Изследовател на блокове

Хората също питат: Други въпроси относно Griffin AI

Колко струва Griffin AI (GAIN) днес?
Цената в реално време на GAIN в USD е 0.007242 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на GAIN към USD?
Текущата цена на GAIN към USD е $ 0.007242. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Griffin AI?
Пазарната капитализация за GAIN е -- USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на GAIN?
Циркулиращото предлагане на GAIN е -- USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на GAIN?
GAIN постигна ATH цена от -- USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на GAIN?
GAIN достигна ATL цена от -- USD.
Какъв е обемът на търговията на GAIN?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за GAIN е $ 21.80K USD.
Ще се повиши ли GAIN тази година?
GAIN може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за GAIN за по-задълбочен анализ.
Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

