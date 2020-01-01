Токеномика на Gaia (GAIA) Открийте ключова информация за Gaia (GAIA), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Gaia (GAIA) Gaia is a decentralized computing infrastructure that enables everyone to create, deploy, scale, and monetize their own AI agents that reflect their styles, values, knowledge, and expertise. 100% of today's AI agents are applications in the OpenAI ecosystem. With our API approach, Gaia is an alternative to OpenAI. Each Gaia node has the ability to be customized with a fine-tuned model supplemented by domain knowledge which eliminates the generic responses many have come to expect. Официален уебсайт: https://www.gaianet.ai/ Бяла книга: https://docs.gaianet.ai/litepaper/ Изследовател на блокове: https://etherscan.io/address/0x2EE7097BfdD98fCE2AC08A1896038a7cd9aaEd81 Купете GAIA сега!

Токеномика и анализ на цената за Gaia (GAIA) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Gaia (GAIA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 9.18M $ 9.18M $ 9.18M Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 170.00M $ 170.00M $ 170.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 54.00M $ 54.00M $ 54.00M Рекорд за всички времена: $ 0.157 $ 0.157 $ 0.157 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.03931568467223474 $ 0.03931568467223474 $ 0.03931568467223474 Текуща цена: $ 0.054 $ 0.054 $ 0.054 Научете повече за цената на Gaia (GAIA)

Токеномика на Gaia (GAIA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Gaia (GAIA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой GAIA токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой GAIA токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на GAIA, разгледайте цената в реално време на токените GAIA!

История на цените на Gaia (GAIA) Анализирането на историята на цените на GAIA помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на GAIA сега!

Прогноза за цената за GAIA Искате ли да знаете какъв път може да поеме GAIA? Нашата страница за прогноза за цената GAIA съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените GAIA сега!

