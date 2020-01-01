Токеномика на GAG Token (GAG) Открийте ключова информация за GAG Token (GAG), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за GAG Token (GAG) GAG Token is a cryptocurrency project integrated within the Adgager ecosystem, with a focus on the research sector. It serves as a valuable tool for investors, facilitating participation in Adgager's closed-loop system and providing sustainable value through its innovative tokenomics structure. Официален уебсайт: https://gagtoken.com/ Бяла книга: https://gagtoken.gitbook.io/gag-token-tr/gag-token-en Изследовател на блокове: https://bscscan.com/token/0xAD600060a153bc35BD8997ceFE959EFb19026757 Купете GAG сега!

Токеномика и анализ на цената за GAG Token (GAG) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за GAG Token (GAG), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: -- -- -- Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: -- -- -- FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 0.04672 $ 0.04672 $ 0.04672 Най-ниска стойност за целия период: -- -- -- Текуща цена: $ 0.00724 $ 0.00724 $ 0.00724 Научете повече за цената на GAG Token (GAG)

Токеномика на GAG Token (GAG): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на GAG Token (GAG) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой GAG токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой GAG токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на GAG, разгледайте цената в реално време на токените GAG!

Как да купя GAG Интересувате се да добавите GAG Token (GAG) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на GAG, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате GAG в MEXC сега!

История на цените на GAG Token (GAG) Анализирането на историята на цените на GAG помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на GAG сега!

Прогноза за цената за GAG Искате ли да знаете какъв път може да поеме GAG? Нашата страница за прогноза за цената GAG съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените GAG сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!