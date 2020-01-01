Токеномика на G8Day (G8D) Открийте ключова информация за G8Day (G8D), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за G8Day (G8D) G8Day is a Web3-based AI fortune-telling platform that modernizes Eastern astrology, specifically Saju, by fusing it with artificial intelligence and blockchain technology. The platform provides users with personalized daily, monthly, or yearly readings based on their birth data — all processed through a proprietary AI engine. These predictions can be minted as NFTs called Destiny Fragments, which carry unique themes and rarity levels. Официален уебсайт: https://www.g8dai.xyz/ Изследовател на блокове: https://bscscan.com/token/0x00e2a5eb6369be46a35da704b9b6d3711ed70186 Купете G8D сега!

Токеномика и анализ на цената за G8Day (G8D) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за G8Day (G8D), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: -- -- -- Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: -- -- -- FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 0.244 $ 0.244 $ 0.244 Най-ниска стойност за целия период: -- -- -- Текуща цена: $ 0.00000338 $ 0.00000338 $ 0.00000338 Научете повече за цената на G8Day (G8D)

Токеномика на G8Day (G8D): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на G8Day (G8D) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой G8D токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой G8D токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на G8D, разгледайте цената в реално време на токените G8D!

Как да купя G8D Интересувате се да добавите G8Day (G8D) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на G8D, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате G8D в MEXC сега!

История на цените на G8Day (G8D) Анализирането на историята на цените на G8D помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на G8D сега!

Прогноза за цената за G8D Искате ли да знаете какъв път може да поеме G8D? Нашата страница за прогноза за цената G8D съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените G8D сега!

