Информация за Game7 (G7) Game7 is pioneering a revolutionary approach to Web3 gaming as a player-led publishing platform that addresses critical industry challenges in user acquisition, distribution, and economy management. Founded by veterans from MetaMask, Activision Blizzard, and Forte Labs, Game7 has secured $60M in funding and built an ecosystem of integrated gaming products. Game7 rewards 80% of all value generated directly back to active users. This player-first model is powered by four key components: Summon (user acquisition and engagement system with 600,000 players), HyperPlay (a Web3-native game store with 750,000+ unique installs), World Builder (economic infrastructure for game developers), and the G7 Network (a gaming chain). Game7's success is evidenced by its metrics: over 1,000,000 verified gamers, 150+ integrated games, and $3,000,000+ in distributed rewards already. The platform has facilitated more than 40,000,000 player actions and partnered with major industry players: MetaMask, Mantle, Arbitrum, and Linea. Официален уебсайт: https://game7.io/ Бяла книга: https://manifesto.game7.io/ Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0x12c88a3c30a7aabc1dd7f2c08a97145f5dccd830 Купете G7 сега!

Токеномика и анализ на цената за Game7 (G7) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Game7 (G7), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 5,67M $ 5,67M $ 5,67M Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 2,30B $ 2,30B $ 2,30B FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 0,05 $ 0,05 $ 0,05 Най-ниска стойност за целия период: $ 0,002031078317854805 $ 0,002031078317854805 $ 0,002031078317854805 Текуща цена: $ 0,002464 $ 0,002464 $ 0,002464 Научете повече за цената на Game7 (G7)

Токеномика на Game7 (G7): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Game7 (G7) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой G7 токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой G7 токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на G7, разгледайте цената в реално време на токените G7!

История на цените на Game7 (G7) Анализирането на историята на цените на G7 помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на G7 сега!

Прогноза за цената за G7 Искате ли да знаете какъв път може да поеме G7? Нашата страница за прогноза за цената G7 съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените G7 сега!

