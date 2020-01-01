Токеномика на GAM3S.GG (G3) Открийте ключова информация за GAM3S.GG (G3), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за GAM3S.GG (G3) GAM3S.GG is the #1 web3 gaming superapp that showcases over 500+ games, reviews, guides, news, and allows players to engage with their favorite games through quests, analytics and more with over 1M registered users. Официален уебсайт: https://gam3s.gg Бяла книга: https://greenpaper.gam3s.gg Изследовател на блокове: https://arbiscan.io/token/0xc24a365a870821eb83fd216c9596edd89479d8d7 Купете G3 сега!

Токеномика и анализ на цената за GAM3S.GG (G3) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за GAM3S.GG (G3), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.25M $ 1.25M $ 1.25M Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 319.49M $ 319.49M $ 319.49M FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 0.0828 $ 0.0828 $ 0.0828 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.002737726128482097 $ 0.002737726128482097 $ 0.002737726128482097 Текуща цена: $ 0.00392 $ 0.00392 $ 0.00392 Научете повече за цената на GAM3S.GG (G3)

Токеномика на GAM3S.GG (G3): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на GAM3S.GG (G3) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой G3 токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой G3 токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на G3, разгледайте цената в реално време на токените G3!

Как да купя G3 Интересувате се да добавите GAM3S.GG (G3) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на G3, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате G3 в MEXC сега!

История на цените на GAM3S.GG (G3) Анализирането на историята на цените на G3 помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на G3 сега!

Прогноза за цената за G3 Искате ли да знаете какъв път може да поеме G3? Нашата страница за прогноза за цената G3 съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените G3 сега!

