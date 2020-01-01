Токеномика на FWC Token (FWC) Открийте ключова информация за FWC Token (FWC), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за FWC Token (FWC) FWC Token is a project that was created with the aim of bringing football and cryptocurrencies together so that users can enter the world of crypto football. FWC is a digital currency platform that allows users to create digital currencies while maintaining security and safety. Официален уебсайт: https://www.fwctoken.io/ Бяла книга: https://fwctoken-whitepaper.gitbook.io/football-world-community/ Изследовател на блокове: https://bscscan.com/token/0x6d3a160b86edcd46d8f9bba25c2f88cccade19fc Купете FWC сега!

Токеномика и анализ на цената за FWC Token (FWC) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за FWC Token (FWC), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 308.92K $ 308.92K $ 308.92K Общо предлагане: $ 200,000.00T $ 200,000.00T $ 200,000.00T Циркулиращо предлагане: $ 42,259.70T $ 42,259.70T $ 42,259.70T FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.46M $ 1.46M $ 1.46M Рекорд за всички времена: $ 0.000000000194 $ 0.000000000194 $ 0.000000000194 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000000000006683807 $ 0.000000000006683807 $ 0.000000000006683807 Текуща цена: $ 0.00000000000731 $ 0.00000000000731 $ 0.00000000000731 Научете повече за цената на FWC Token (FWC)

Токеномика на FWC Token (FWC): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на FWC Token (FWC) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой FWC токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой FWC токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на FWC, разгледайте цената в реално време на токените FWC!

Как да купя FWC Интересувате се да добавите FWC Token (FWC) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на FWC, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате FWC в MEXC сега!

История на цените на FWC Token (FWC) Анализирането на историята на цените на FWC помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на FWC сега!

Прогноза за цената за FWC Искате ли да знаете какъв път може да поеме FWC? Нашата страница за прогноза за цената FWC съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените FWC сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!