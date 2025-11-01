БорсаDEX+
Цената в реално време на Futu Holdings днес е 198.4 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за FUTUON към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на FUTUON в MEXC сега.

Повече за FUTUON

FUTUONценова информация

Какво представлява FUTUON

Официален уебсайт на FUTUON

Токеномика на FUTUON

FUTUON ценова прогноза

FUTUON История

Ръководство за закупуване за FUTUON

Futu Holdings Лого

Futu Holdings цена(FUTUON)

1 FUTUON към USD - цена в реално време:

$198.4
$198.4$198.4
-0.35%1D
USD
Futu Holdings (FUTUON) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 01:28:38 (UTC+8)

Информация за цената за Futu Holdings (FUTUON) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 189.38
$ 189.38$ 189.38
24-часов нисък
$ 201.33
$ 201.33$ 201.33
24-часов висок

$ 189.38
$ 189.38$ 189.38

$ 201.33
$ 201.33$ 201.33

$ 199.61976620926464
$ 199.61976620926464$ 199.61976620926464

$ 150.44906962587248
$ 150.44906962587248$ 150.44906962587248

-0.70%

-0.35%

+9.48%

+9.48%

Цената в реално време за Futu Holdings (FUTUON) е$ 198.4. През последните 24 часа FUTUON се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 189.38 до най-висока стойност $ 201.33, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на FUTUON е $ 199.61976620926464, а най-ниската цена за всички времена е $ 150.44906962587248.

Що се отнася до краткосрочното представяне, FUTUON има промяна от -0.70% за последния час, -0.35% за 24 часа и +9.48% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Futu Holdings (FUTUON)

No.2035

$ 1.34M
$ 1.34M$ 1.34M

$ 54.43K
$ 54.43K$ 54.43K

$ 1.34M
$ 1.34M$ 1.34M

6.75K
6.75K 6.75K

6,745.00307225
6,745.00307225 6,745.00307225

ETH

Текущата пазарна капитализация на Futu Holdings е $ 1.34M, като 24-часовият обем на търговията е $ 54.43K. Циркулиращото предлагане на FUTUON е 6.75K, като общото предлагане е 6745.00307225. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 1.34M.

История на цените за Futu Holdings (FUTUON) USD

Проследете промените в цените за Futu Holdings днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ -0.6968-0.35%
30 дни$ +21.37+12.07%
60 дни$ +48.4+32.26%
90 дни$ +48.4+32.26%
Futu Holdings Промяна на цената днес

Днес FUTUON регистрира промяна от $ -0.6968 (-0.35%), отразяваща последната му пазарна активност.

Futu Holdings 30-дневна промяна на цената

През последните 30 дни цената се промени с $ +21.37 (+12.07%), което показва краткосрочното представяне на токена.

Futu Holdings 60-дневна промяна на цената

При разширяване на прегледа до 60 дни FUTUON отбеляза промяна на $ +48.4 (+32.26%), което дава по-широка перспектива за представянето му.

Futu Holdings 90-дневна промяна на цената

Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ +48.4 (+32.26%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.

Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на Futu Holdings (FUTUON) за всички времена?

Вижте страницата с историята на цените за Futu Holdings сега.

Какво е Futu Holdings (FUTUON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Futu Holdings се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите Futu Holdings инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.

Освен това можете:
- Проверете FUTUON наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.
- Прочетете отзиви и анализи за Futu Holdings в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано Futu Holdings купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за Futu Holdings (USD)

Колко ще струва Futu Holdings (FUTUON) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Futu Holdings (FUTUON) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Futu Holdings.

Проверете прогнозата за цената за Futu Holdings сега!

Токеномика на Futu Holdings (FUTUON)

Разбирането на токеномиката на Futu Holdings (FUTUON) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените FUTUON сега!

Как да купя Futu Holdings (FUTUON)

Търсите как да купите Futu Holdings? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите Futu Holdings от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

FUTUON към местни валути

1 Futu Holdings(FUTUON) към VND
5,220,896
1 Futu Holdings(FUTUON) към AUD
A$303.552
1 Futu Holdings(FUTUON) към GBP
150.784
1 Futu Holdings(FUTUON) към EUR
170.624
1 Futu Holdings(FUTUON) към USD
$198.4
1 Futu Holdings(FUTUON) към MYR
RM831.296
1 Futu Holdings(FUTUON) към TRY
8,342.72
1 Futu Holdings(FUTUON) към JPY
¥30,553.6
1 Futu Holdings(FUTUON) към ARS
ARS$287,951.808
1 Futu Holdings(FUTUON) към RUB
16,028.736
1 Futu Holdings(FUTUON) към INR
17,617.92
1 Futu Holdings(FUTUON) към IDR
Rp3,306,665.344
1 Futu Holdings(FUTUON) към PHP
11,650.048
1 Futu Holdings(FUTUON) към EGP
￡E.9,370.432
1 Futu Holdings(FUTUON) към BRL
R$1,065.408
1 Futu Holdings(FUTUON) към CAD
C$277.76
1 Futu Holdings(FUTUON) към BDT
24,268.288
1 Futu Holdings(FUTUON) към NGN
287,118.528
1 Futu Holdings(FUTUON) към COP
$768,990.464
1 Futu Holdings(FUTUON) към ZAR
R.3,440.256
1 Futu Holdings(FUTUON) към UAH
8,322.88
1 Futu Holdings(FUTUON) към TZS
T.Sh.488,669.12
1 Futu Holdings(FUTUON) към VES
Bs43,846.4
1 Futu Holdings(FUTUON) към CLP
$186,892.8
1 Futu Holdings(FUTUON) към PKR
Rs55,728.576
1 Futu Holdings(FUTUON) към KZT
105,140.096
1 Futu Holdings(FUTUON) към THB
฿6,430.144
1 Futu Holdings(FUTUON) към TWD
NT$6,104.768
1 Futu Holdings(FUTUON) към AED
د.إ728.128
1 Futu Holdings(FUTUON) към CHF
Fr158.72
1 Futu Holdings(FUTUON) към HKD
HK$1,541.568
1 Futu Holdings(FUTUON) към AMD
֏75,927.68
1 Futu Holdings(FUTUON) към MAD
.د.م1,835.2
1 Futu Holdings(FUTUON) към MXN
$3,684.288
1 Futu Holdings(FUTUON) към SAR
ريال744
1 Futu Holdings(FUTUON) към ETB
Br30,597.248
1 Futu Holdings(FUTUON) към KES
KSh25,631.296
1 Futu Holdings(FUTUON) към JOD
د.أ140.6656
1 Futu Holdings(FUTUON) към PLN
732.096
1 Futu Holdings(FUTUON) към RON
лв874.944
1 Futu Holdings(FUTUON) към SEK
kr1,884.8
1 Futu Holdings(FUTUON) към BGN
лв335.296
1 Futu Holdings(FUTUON) към HUF
Ft66,755.648
1 Futu Holdings(FUTUON) към CZK
4,188.224
1 Futu Holdings(FUTUON) към KWD
د.ك60.7104
1 Futu Holdings(FUTUON) към ILS
644.8
1 Futu Holdings(FUTUON) към BOB
Bs1,370.944
1 Futu Holdings(FUTUON) към AZN
337.28
1 Futu Holdings(FUTUON) към TJS
SM1,827.264
1 Futu Holdings(FUTUON) към GEL
537.664
1 Futu Holdings(FUTUON) към AOA
Kz181,851.456
1 Futu Holdings(FUTUON) към BHD
.د.ب74.5984
1 Futu Holdings(FUTUON) към BMD
$198.4
1 Futu Holdings(FUTUON) към DKK
kr1,283.648
1 Futu Holdings(FUTUON) към HNL
L5,221.888
1 Futu Holdings(FUTUON) към MUR
9,074.816
1 Futu Holdings(FUTUON) към NAD
$3,428.352
1 Futu Holdings(FUTUON) към NOK
kr2,007.808
1 Futu Holdings(FUTUON) към NZD
$345.216
1 Futu Holdings(FUTUON) към PAB
B/.198.4
1 Futu Holdings(FUTUON) към PGK
K835.264
1 Futu Holdings(FUTUON) към QAR
ر.ق722.176
1 Futu Holdings(FUTUON) към RSD
дин.20,177.28
1 Futu Holdings(FUTUON) към UZS
soʻm2,390,360.896
1 Futu Holdings(FUTUON) към ALL
L16,627.904
1 Futu Holdings(FUTUON) към ANG
ƒ355.136
1 Futu Holdings(FUTUON) към AWG
ƒ355.136
1 Futu Holdings(FUTUON) към BBD
$396.8
1 Futu Holdings(FUTUON) към BAM
KM333.312
1 Futu Holdings(FUTUON) към BIF
Fr586,867.2
1 Futu Holdings(FUTUON) към BND
$257.92
1 Futu Holdings(FUTUON) към BSD
$198.4
1 Futu Holdings(FUTUON) към JMD
$31,874.944
1 Futu Holdings(FUTUON) към KHR
796,786.304
1 Futu Holdings(FUTUON) към KMF
Fr84,518.4
1 Futu Holdings(FUTUON) към LAK
4,313,043.392
1 Futu Holdings(FUTUON) към LKR
රු60,468.352
1 Futu Holdings(FUTUON) към MDL
L3,352.96
1 Futu Holdings(FUTUON) към MGA
Ar893,692.8
1 Futu Holdings(FUTUON) към MOP
P1,589.184
1 Futu Holdings(FUTUON) към MVR
3,035.52
1 Futu Holdings(FUTUON) към MWK
MK344,444.224
1 Futu Holdings(FUTUON) към MZN
MT12,677.76
1 Futu Holdings(FUTUON) към NPR
रु28,168.832
1 Futu Holdings(FUTUON) към PYG
1,407,052.8
1 Futu Holdings(FUTUON) към RWF
Fr288,275.2
1 Futu Holdings(FUTUON) към SBD
$1,632.832
1 Futu Holdings(FUTUON) към SCR
2,753.792
1 Futu Holdings(FUTUON) към SRD
$7,638.4
1 Futu Holdings(FUTUON) към SVC
$1,736
1 Futu Holdings(FUTUON) към SZL
L3,442.24
1 Futu Holdings(FUTUON) към TMT
m694.4
1 Futu Holdings(FUTUON) към TND
د.ت582.7008
1 Futu Holdings(FUTUON) към TTD
$1,343.168
1 Futu Holdings(FUTUON) към UGX
Sh691,225.6
1 Futu Holdings(FUTUON) към XAF
Fr112,889.6
1 Futu Holdings(FUTUON) към XCD
$535.68
1 Futu Holdings(FUTUON) към XOF
Fr112,889.6
1 Futu Holdings(FUTUON) към XPF
Fr20,435.2
1 Futu Holdings(FUTUON) към BWP
P2,666.496
1 Futu Holdings(FUTUON) към BZD
$398.784
1 Futu Holdings(FUTUON) към CVE
$18,905.536
1 Futu Holdings(FUTUON) към DJF
Fr35,116.8
1 Futu Holdings(FUTUON) към DOP
$12,715.456
1 Futu Holdings(FUTUON) към DZD
د.ج25,786.048
1 Futu Holdings(FUTUON) към FJD
$448.384
1 Futu Holdings(FUTUON) към GNF
Fr1,725,088
1 Futu Holdings(FUTUON) към GTQ
Q1,521.728
1 Futu Holdings(FUTUON) към GYD
$41,548.928
1 Futu Holdings(FUTUON) към ISK
kr24,800

Futu Holdings ресурс

За по-задълбочено разбиране на Futu Holdings, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Официален уеб сайт на Futu Holdings
Изследовател на блокове

Хората също питат: Други въпроси относно Futu Holdings

Колко струва Futu Holdings (FUTUON) днес?
Цената в реално време на FUTUON в USD е 198.4 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на FUTUON към USD?
Текущата цена на FUTUON към USD е $ 198.4. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Futu Holdings?
Пазарната капитализация за FUTUON е $ 1.34M USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на FUTUON?
Циркулиращото предлагане на FUTUON е 6.75K USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на FUTUON?
FUTUON постигна ATH цена от 199.61976620926464 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на FUTUON?
FUTUON достигна ATL цена от 150.44906962587248 USD.
Какъв е обемът на търговията на FUTUON?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за FUTUON е $ 54.43K USD.
Ще се повиши ли FUTUON тази година?
FUTUON може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за FUTUON за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 01:28:38 (UTC+8)

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

Калкулатор FUTUON-към-USD

Сума

FUTUON
FUTUON
USD
USD

1 FUTUON = 198.4 USD

Търговия на FUTUON

FUTUON/USDT
$198.4
$198.4$198.4
-0.36%

Присъединете се към MEXC днес

-- Такса спот създател, -- Такса спот приемател
-- Такса за създател на фючърси, -- Такса за приемател на фючърси

