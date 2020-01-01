Токеномика на Fuse Network (FUSE) Открийте ключова информация за Fuse Network (FUSE), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Fuse Network (FUSE) The Fuse network is a permissionless and border-less public ledger designed for easy integration of everyday payments. It's anchored to Ethereum using a bridge which allows any token to freely move between Ethereum and the Fuse-chain. A Token is minted on Ethereum and then moved to the Fuse-chain, where it gets access to a wide range of features and business plugins that brings it to life. Официален уебсайт: http://fuse.io Бяла книга: https://docs.fuse.io/ Изследовател на блокове: https://explorer.fuse.io/ Купете FUSE сега!

Токеномика и анализ на цената за Fuse Network (FUSE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Fuse Network (FUSE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 2.38M $ 2.38M $ 2.38M Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 219.88M $ 219.88M $ 219.88M FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 2.185 $ 2.185 $ 2.185 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.009535212978958053 $ 0.009535212978958053 $ 0.009535212978958053 Текуща цена: $ 0.010831 $ 0.010831 $ 0.010831 Научете повече за цената на Fuse Network (FUSE)

Токеномика на Fuse Network (FUSE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Fuse Network (FUSE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой FUSE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой FUSE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на FUSE, разгледайте цената в реално време на токените FUSE!

Как да купя FUSE Интересувате се да добавите Fuse Network (FUSE) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на FUSE, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате FUSE в MEXC сега!

История на цените на Fuse Network (FUSE) Анализирането на историята на цените на FUSE помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на FUSE сега!

Прогноза за цената за FUSE Искате ли да знаете какъв път може да поеме FUSE? Нашата страница за прогноза за цената FUSE съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените FUSE сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!