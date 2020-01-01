Токеномика на Engines of Fury (FURY) Открийте ключова информация за Engines of Fury (FURY), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Engines of Fury (FURY) Free-to-play post-apocalyptic top-down extraction shooter, powered by a single deflationary token $FURY & NFTs. Built by a team of talents from top web3 projects, AAA titles, Blizzard, Activision, Ubisoft & Unity. Players engage in Co-op or PVPVE battles, scavenge for loot, craft, and strategically develop their character build and hideouts to survive and prevail. A unique blend of strategic role-playing character-building and high-stake extraction mechanics creates an addictive gameplay experience. Официален уебсайт: https://www.eof.gg Бяла книга: https://eof.gg/whitepaper Изследовател на блокове: https://bscscan.com/token/0x0203D275D2A65030889aF45ed91D472be3948B92 Купете FURY сега!

Токеномика и анализ на цената за Engines of Fury (FURY) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Engines of Fury (FURY), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.16M $ 1.16M $ 1.16M Общо предлагане: $ 120.00M $ 120.00M $ 120.00M Циркулиращо предлагане: $ 48.00M $ 48.00M $ 48.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 2.89M $ 2.89M $ 2.89M Рекорд за всички времена: $ 1 $ 1 $ 1 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.018124355853822608 $ 0.018124355853822608 $ 0.018124355853822608 Текуща цена: $ 0.0241 $ 0.0241 $ 0.0241 Научете повече за цената на Engines of Fury (FURY)

Токеномика на Engines of Fury (FURY): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Engines of Fury (FURY) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой FURY токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой FURY токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на FURY, разгледайте цената в реално време на токените FURY!

Как да купя FURY Интересувате се да добавите Engines of Fury (FURY) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на FURY, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате FURY в MEXC сега!

История на цените на Engines of Fury (FURY) Анализирането на историята на цените на FURY помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на FURY сега!

Прогноза за цената за FURY Искате ли да знаете какъв път може да поеме FURY? Нашата страница за прогноза за цената FURY съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените FURY сега!

