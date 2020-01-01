Токеномика на FU Coin (FUCOIN) Открийте ключова информация за FU Coin (FUCOIN), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за FU Coin (FUCOIN) WHATS FU? Dream of magic in your crypto tale? Fu the coin that turns fortune's sail. Named for “luck” it’s here to ignite, bringing fortune to your wallet's night. WHY FU? Without Fu, a wallet's just a place, With Fu, it's a charm, a lucky embrace. Not just a token, but a key so fine, Unlocking the path where luck and fortune align. Официален уебсайт: https://www.fucoin.io Бяла книга: https://www.fucoin.io/media/fu-coin/whitepaper.pdf Изследовател на блокове: https://bscscan.com/token/0xed6af21df463c7f116a6d7d687a4c190c4cf7586 Купете FUCOIN сега!

Токеномика и анализ на цената за FU Coin (FUCOIN) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за FU Coin (FUCOIN), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 871.69K $ 871.69K $ 871.69K Общо предлагане: $ 10.00T $ 10.00T $ 10.00T Циркулиращо предлагане: $ 194.53B $ 194.53B $ 194.53B FDV (оценка при пълна реализация): $ 44.81M $ 44.81M $ 44.81M Рекорд за всички времена: $ 0.000255 $ 0.000255 $ 0.000255 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000000039581112066 $ 0.000000039581112066 $ 0.000000039581112066 Текуща цена: $ 0.000004481 $ 0.000004481 $ 0.000004481 Научете повече за цената на FU Coin (FUCOIN)

Токеномика на FU Coin (FUCOIN): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на FU Coin (FUCOIN) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой FUCOIN токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой FUCOIN токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на FUCOIN, разгледайте цената в реално време на токените FUCOIN!

Как да купя FUCOIN Интересувате се да добавите FU Coin (FUCOIN) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на FUCOIN, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате FUCOIN в MEXC сега!

История на цените на FU Coin (FUCOIN) Анализирането на историята на цените на FUCOIN помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на FUCOIN сега!

Прогноза за цената за FUCOIN Искате ли да знаете какъв път може да поеме FUCOIN? Нашата страница за прогноза за цената FUCOIN съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените FUCOIN сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!