Токеномика на FTX Token (FTT) Открийте ключова информация за FTX Token (FTT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за FTX Token (FTT) FTT is FTX's exchange token. Holders get a fraction of exchange fees, a fraction of the liquidation insurance fund, and can use the token as collateral and to get tighter OTC spreads on FTX. Бяла книга: https://docs.google.com/document/d/1u5MOkENoWP8PGcjuoKqRkNP5Gl1LLRB9JvAHwffQ7ec/view Изследовател на блокове: https://solscan.io/token/AGFEad2et2ZJif9jaGpdMixQqvW5i81aBdvKe7PHNfz3 Купете FTT сега!

Токеномика и анализ на цената за FTX Token (FTT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за FTX Token (FTT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 297.91M $ 297.91M $ 297.91M Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 328.90M $ 328.90M $ 328.90M FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 84.967 $ 84.967 $ 84.967 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.6988230808940652 $ 0.6988230808940652 $ 0.6988230808940652 Текуща цена: $ 0.9058 $ 0.9058 $ 0.9058 Научете повече за цената на FTX Token (FTT)

Токеномика на FTX Token (FTT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на FTX Token (FTT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой FTT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой FTT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на FTT, разгледайте цената в реално време на токените FTT!

Как да купя FTT Интересувате се да добавите FTX Token (FTT) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на FTT, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате FTT в MEXC сега!

История на цените на FTX Token (FTT) Анализирането на историята на цените на FTT помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на FTT сега!

Прогноза за цената за FTT Искате ли да знаете какъв път може да поеме FTT? Нашата страница за прогноза за цената FTT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените FTT сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!