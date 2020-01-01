Токеномика на Fautor (FTR) Открийте ключова информация за Fautor (FTR), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Fautor (FTR) Fautor redefines the Creator Economy based on Blockchain technology. As a blockchain arm of Fantrie platform, The Fautor Foundation newly defines NFT as Neo Fan Tracker, maximizing blockchain technology to provide a new fandom community experience for creators and fans. Fantrie is the most largest creators-fans platform in South Korea. Over 1,500 creators, more than 1 million users actively use the service. Every top tier Korean streamers, creators, idols use Fantrie for their own fandom. Официален уебсайт: https://fautor.foundation Бяла книга: https://docs.fautor.foundation/ Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0xD6C7bB8531295e88D364EA67D5D1acC7D3F87454 Купете FTR сега!

Токеномика и анализ на цената за Fautor (FTR) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Fautor (FTR), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 2.50B $ 2.50B $ 2.50B Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 10.93M $ 10.93M $ 10.93M Рекорд за всички времена: $ 1.6942 $ 1.6942 $ 1.6942 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.003638885372081337 $ 0.003638885372081337 $ 0.003638885372081337 Текуща цена: $ 0.00437 $ 0.00437 $ 0.00437 Научете повече за цената на Fautor (FTR)

Токеномика на Fautor (FTR): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Fautor (FTR) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой FTR токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой FTR токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на FTR, разгледайте цената в реално време на токените FTR!

