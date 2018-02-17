Токеномика на Fusion (FSN) Открийте ключова информация за Fusion (FSN), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Fusion (FSN) Fusion Foundation is a non-profit organization building the next generation infrastructure for decentralized global finance. By providing innovative companies and developers with the open source technology they need to build peer-to-peer time and value-based applications, the world will enjoy financial transactions that are more accessible, efficient and transparent than previously possible. Fusion’s seasoned team of industry veterans led by Founder and CEO DJ Qian, a blockchain pioneer who previously launched two top 20 global blockchain projects (VeChain and QTUM), is working to collaborate with financial institutions, cryptocurrency companies, businesses, peer-to-peer lenders, third-party app developers, academia, and the broader blockchain community. By providing the foundation that enables different cryptocurrency tokens, digital assets, off-chain values, and data-sources to be created and exchanged between the Fusion blockchain, other blockchains and financial systems, Fusion is moving ever closer to a globally accessible system for the free exchange of values. Visit www.fusion.org to learn more about Fusion and its partnership program. Официален уебсайт: https://fusion.org/ Бяла книга: https://docs.wixstatic.com/ugd/76b9ac_be5c61ff0e3048b3a21456223d542687.pdf Изследовател на блокове: https://fsnscan.com/ Купете FSN сега!

Токеномика и анализ на цената за Fusion (FSN) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Fusion (FSN), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 368.56K $ 368.56K $ 368.56K Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 78.23M $ 78.23M $ 78.23M FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 2.7584 $ 2.7584 $ 2.7584 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.004107172911344994 $ 0.004107172911344994 $ 0.004107172911344994 Текуща цена: $ 0.004711 $ 0.004711 $ 0.004711 Научете повече за цената на Fusion (FSN)

Токеномика на Fusion (FSN): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Fusion (FSN) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой FSN токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой FSN токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на FSN, разгледайте цената в реално време на токените FSN!

Как да купя FSN Интересувате се да добавите Fusion (FSN) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на FSN, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате FSN в MEXC сега!

История на цените на Fusion (FSN) Анализирането на историята на цените на FSN помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на FSN сега!

Прогноза за цената за FSN Искате ли да знаете какъв път може да поеме FSN? Нашата страница за прогноза за цената FSN съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените FSN сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!