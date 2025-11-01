БорсаDEX+
Цената в реално време на Froggie днес е 0.004221 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за FROGGIE към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на FROGGIE в MEXC сега.

Повече за FROGGIE

FROGGIEценова информация

Какво представлява FROGGIE

Официален уебсайт на FROGGIE

Токеномика на FROGGIE

FROGGIE ценова прогноза

FROGGIE История

Ръководство за закупуване за FROGGIE

Конвертор на валута FROGGIE във фиат

FROGGIE спот

FROGGIE USDT-M фючърси

Froggie Лого

Froggie цена(FROGGIE)

1 FROGGIE към USD - цена в реално време:

$0.004214
$0.004214
+7.28%1D
USD
Froggie (FROGGIE) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 01:28:23 (UTC+8)

Информация за цената за Froggie (FROGGIE) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.003225
$ 0.003225
24-часов нисък
$ 0.004221
$ 0.004221
24-часов висок

$ 0.003225
$ 0.003225

$ 0.004221
$ 0.004221

$ 0.0900423722044794
$ 0.0900423722044794

$ 0.000943851277787579
$ 0.000943851277787579

+8.53%

+7.28%

+16.18%

+16.18%

Цената в реално време за Froggie (FROGGIE) е$ 0.004221. През последните 24 часа FROGGIE се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.003225 до най-висока стойност $ 0.004221, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на FROGGIE е $ 0.0900423722044794, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.000943851277787579.

Що се отнася до краткосрочното представяне, FROGGIE има промяна от +8.53% за последния час, +7.28% за 24 часа и +16.18% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Froggie (FROGGIE)

No.3795

$ 0.00
$ 0.00

$ 55.70K
$ 55.70K

$ 4.22M
$ 4.22M

0.00
0.00

1,000,000,000
1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000

0.00%

BSC

Текущата пазарна капитализация на Froggie е $ 0.00, като 24-часовият обем на търговията е $ 55.70K. Циркулиращото предлагане на FROGGIE е 0.00, като общото предлагане е 1000000000. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 4.22M.

История на цените за Froggie (FROGGIE) USD

Проследете промените в цените за Froggie днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ +0.00028596+7.28%
30 дни$ -0.033129-88.70%
60 дни$ -0.015779-78.90%
90 дни$ -0.015779-78.90%
Froggie Промяна на цената днес

Днес FROGGIE регистрира промяна от $ +0.00028596 (+7.28%), отразяваща последната му пазарна активност.

Froggie 30-дневна промяна на цената

През последните 30 дни цената се промени с $ -0.033129 (-88.70%), което показва краткосрочното представяне на токена.

Froggie 60-дневна промяна на цената

При разширяване на прегледа до 60 дни FROGGIE отбеляза промяна на $ -0.015779 (-78.90%), което дава по-широка перспектива за представянето му.

Froggie 90-дневна промяна на цената

Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ -0.015779 (-78.90%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.

Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на Froggie (FROGGIE) за всички времена?

Вижте страницата с историята на цените за Froggie сега.

Какво е Froggie (FROGGIE)

Froggie ($Froggie) is a cryptocurrency rooted in meme culture, and has been referred to by some users as the "Chinese version of Pepe."

Froggie се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите Froggie инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.

Освен това можете:
- Проверете FROGGIE наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.
- Прочетете отзиви и анализи за Froggie в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано Froggie купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за Froggie (USD)

Колко ще струва Froggie (FROGGIE) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Froggie (FROGGIE) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Froggie.

Проверете прогнозата за цената за Froggie сега!

Токеномика на Froggie (FROGGIE)

Разбирането на токеномиката на Froggie (FROGGIE) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените FROGGIE сега!

Как да купя Froggie (FROGGIE)

Търсите как да купите Froggie? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите Froggie от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

Froggie ресурс

За по-задълбочено разбиране на Froggie, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Официален уеб сайт на Froggie
Изследовател на блокове

Хората също питат: Други въпроси относно Froggie

Колко струва Froggie (FROGGIE) днес?
Цената в реално време на FROGGIE в USD е 0.004221 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на FROGGIE към USD?
Текущата цена на FROGGIE към USD е $ 0.004221. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Froggie?
Пазарната капитализация за FROGGIE е $ 0.00 USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на FROGGIE?
Циркулиращото предлагане на FROGGIE е 0.00 USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на FROGGIE?
FROGGIE постигна ATH цена от 0.0900423722044794 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на FROGGIE?
FROGGIE достигна ATL цена от 0.000943851277787579 USD.
Какъв е обемът на търговията на FROGGIE?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за FROGGIE е $ 55.70K USD.
Ще се повиши ли FROGGIE тази година?
FROGGIE може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за FROGGIE за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 01:28:23 (UTC+8)

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

Калкулатор FROGGIE-към-USD

Сума

FROGGIE
FROGGIE
USD
USD

1 FROGGIE = 0.004221 USD

Търговия на FROGGIE

FROGGIE/USDT
$0.004214
$0.004214
+7.30%

Присъединете се към MEXC днес

-- Такса спот създател, -- Такса спот приемател
-- Такса за създател на фючърси, -- Такса за приемател на фючърси

$109,149.48

$3,827.84

$0.02901

$185.17

$1.0002

$3,827.84

$109,149.48

$185.17

$2.4954

$1,075.84

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.0000737

$0.09369

$0.000717

$0.00055

$0.0036

$0.0000000000007286

$0.000000002856

