Токеномика на Based Froc (FROC) Открийте ключова информация за Based Froc (FROC), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Based Froc (FROC) Coinbase introduced a meme test coin Официален уебсайт: https://basedfroc.com/ Изследовател на блокове: https://basescan.org/token/0x3c8cd0db9a01efa063a7760267b822a129bc7dca Купете FROC сега!

Токеномика и анализ на цената за Based Froc (FROC) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Based Froc (FROC), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.26M $ 1.26M $ 1.26M Рекорд за всички времена: $ 0.0003629 $ 0.0003629 $ 0.0003629 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000006189755696423 $ 0.000006189755696423 $ 0.000006189755696423 Текуща цена: $ 0.000012581 $ 0.000012581 $ 0.000012581 Научете повече за цената на Based Froc (FROC)

Токеномика на Based Froc (FROC): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Based Froc (FROC) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой FROC токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой FROC токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на FROC, разгледайте цената в реално време на токените FROC!

История на цените на Based Froc (FROC) Анализирането на историята на цените на FROC помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на FROC сега!

Прогноза за цената за FROC Искате ли да знаете какъв път може да поеме FROC? Нашата страница за прогноза за цената FROC съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените FROC сега!

