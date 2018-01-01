Токеномика на FREEdom Coin (FREEDOM) Открийте ключова информация за FREEdom Coin (FREEDOM), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за FREEdom Coin (FREEDOM) FREEdom coin was launched in April 2018. It offers DeFi on BNBChain and real world crypto payment solutions for vending machines, shops & webshops. Официален уебсайт: https://freedom-coin.com/ Изследовател на блокове: https://solscan.io/token/FrEeWJreTHUyPgdJ3DWrdRg6X8qogF5zG5qdxMCgXtTy Купете FREEDOM сега!

Токеномика и анализ на цената за FREEdom Coin (FREEDOM) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за FREEdom Coin (FREEDOM), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 556.29K $ 556.29K $ 556.29K Общо предлагане: $ 10.00T $ 10.00T $ 10.00T Циркулиращо предлагане: $ 9.94T $ 9.94T $ 9.94T FDV (оценка при пълна реализация): $ 559.70K $ 559.70K $ 559.70K Рекорд за всички времена: $ 0.00000057498 $ 0.00000057498 $ 0.00000057498 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000000030961028413 $ 0.000000030961028413 $ 0.000000030961028413 Текуща цена: $ 0.00000005597 $ 0.00000005597 $ 0.00000005597 Научете повече за цената на FREEdom Coin (FREEDOM)

Токеномика на FREEdom Coin (FREEDOM): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на FREEdom Coin (FREEDOM) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой FREEDOM токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой FREEDOM токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на FREEDOM, разгледайте цената в реално време на токените FREEDOM!

История на цените на FREEdom Coin (FREEDOM) Анализирането на историята на цените на FREEDOM помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на FREEDOM сега!

Прогноза за цената за FREEDOM Искате ли да знаете какъв път може да поеме FREEDOM? Нашата страница за прогноза за цената FREEDOM съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените FREEDOM сега!

