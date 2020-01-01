Токеномика на FreeRossDAO (FREE) Открийте ключова информация за FreeRossDAO (FREE), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за FreeRossDAO (FREE) FreeRossDAO was formed out of DeFi and NFT collective PleasrDAO, which famously won the auction for Edward Snowden’s nonfungible token in April.FreeRossDAO has won the auction for NFT art created by Ross Ulbricht, the convicted criminal mastermind behind the Silk Road darknet emporium.FreeRossDAO won the auction with a bid of 1,446 Ethereum (roughly $6 million) after raising more than 2,836.6 ETH from more than 1,320 members of the crypto community. Now it plans to use the proceeds to fund a bid to reduce or overturn Ulbricht’s life sentences. Официален уебсайт: https://freerossdao.com/ Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0x4cd0c43b0d53bc318cc5342b77eb6f124e47f526 Купете FREE сега!

Токеномика и анализ на цената за FreeRossDAO (FREE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за FreeRossDAO (FREE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 9.29B $ 9.29B $ 9.29B Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 932.63K $ 932.63K $ 932.63K Рекорд за всички времена: $ 0.01548 $ 0.01548 $ 0.01548 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00003099504278535 $ 0.00003099504278535 $ 0.00003099504278535 Текуща цена: $ 0.00010042 $ 0.00010042 $ 0.00010042 Научете повече за цената на FreeRossDAO (FREE)

Токеномика на FreeRossDAO (FREE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на FreeRossDAO (FREE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой FREE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой FREE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на FREE, разгледайте цената в реално време на токените FREE!

Как да купя FREE Интересувате се да добавите FreeRossDAO (FREE) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на FREE, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате FREE в MEXC сега!

История на цените на FreeRossDAO (FREE) Анализирането на историята на цените на FREE помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на FREE сега!

Прогноза за цената за FREE Искате ли да знаете какъв път може да поеме FREE? Нашата страница за прогноза за цената FREE съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените FREE сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!