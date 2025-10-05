Цената в реално време на Fragmetric днес е 0.0326 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за FRAG към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на FRAG в MEXC сега.Цената в реално време на Fragmetric днес е 0.0326 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за FRAG към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на FRAG в MEXC сега.

Fragmetric Лого

Fragmetric цена(FRAG)

1 FRAG към USD - цена в реално време:

$0.03261
+2.90%1D
USD
Fragmetric (FRAG) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-10-05 17:35:02 (UTC+8)

Информация за цената за Fragmetric (FRAG) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.03132
24-часов нисък
$ 0.03311
24-часов висок

$ 0.03132

$ 0.03311

-1.16%

+2.90%

-4.49%

-4.49%

Цената в реално време за Fragmetric (FRAG) е$ 0.0326. През последните 24 часа FRAG се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.03132 до най-висока стойност $ 0.03311, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на FRAG е --, а най-ниската цена за всички времена е --.

Що се отнася до краткосрочното представяне, FRAG има промяна от -1.16% за последния час, +2.90% за 24 часа и -4.49% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Fragmetric (FRAG)

--

$ 130.49K
$ 130.49K

$ 32.60M
$ 32.60M

--

1,000,000,000
1,000,000,000

SOL

Текущата пазарна капитализация на Fragmetric е --, като 24-часовият обем на търговията е $ 130.49K. Циркулиращото предлагане на FRAG е --, като общото предлагане е 1000000000. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 32.60M.

История на цените за Fragmetric (FRAG) USD

Проследете промените в цените за Fragmetric днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ +0.000919+2.90%
30 дни$ -0.00759-18.89%
60 дни$ -0.01152-26.12%
90 дни$ -0.02911-47.18%
Fragmetric Промяна на цената днес

Днес FRAG регистрира промяна от $ +0.000919 (+2.90%), отразяваща последната му пазарна активност.

Fragmetric 30-дневна промяна на цената

През последните 30 дни цената се промени с $ -0.00759 (-18.89%), което показва краткосрочното представяне на токена.

Fragmetric 60-дневна промяна на цената

При разширяване на прегледа до 60 дни FRAG отбеляза промяна на $ -0.01152 (-26.12%), което дава по-широка перспектива за представянето му.

Fragmetric 90-дневна промяна на цената

Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ -0.02911 (-47.18%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.

Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на Fragmetric (FRAG) за всички времена?

Вижте страницата с историята на цените за Fragmetric сега.

Какво е Fragmetric (FRAG)

Fragmetric is solving restaking's challenges by standardizing staking, optimizing AVS reward distribution, and expanding yield-bearing opportunities for multiple assets.

Fragmetric се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите Fragmetric инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.

Освен това можете:
- Проверете FRAG наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.
- Прочетете отзиви и анализи за Fragmetric в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано Fragmetric купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за Fragmetric (USD)

Колко ще струва Fragmetric (FRAG) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Fragmetric (FRAG) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Fragmetric.

Проверете прогнозата за цената за Fragmetric сега!

Токеномика на Fragmetric (FRAG)

Разбирането на токеномиката на Fragmetric (FRAG) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените FRAG сега!

Как да купя Fragmetric (FRAG)

Търсите как да купите Fragmetric? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите Fragmetric от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

Fragmetric ресурс

За по-задълбочено разбиране на Fragmetric, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Бяла книга
Официален уеб сайт на Fragmetric
Изследовател на блокове

Хората също питат: Други въпроси относно Fragmetric

Колко струва Fragmetric (FRAG) днес?
Цената в реално време на FRAG в USD е 0.0326 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на FRAG към USD?
Текущата цена на FRAG към USD е $ 0.0326. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Fragmetric?
Пазарната капитализация за FRAG е -- USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на FRAG?
Циркулиращото предлагане на FRAG е -- USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на FRAG?
FRAG постигна ATH цена от -- USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на FRAG?
FRAG достигна ATL цена от -- USD.
Какъв е обемът на търговията на FRAG?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за FRAG е $ 130.49K USD.
Ще се повиши ли FRAG тази година?
FRAG може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за FRAG за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-10-05 17:35:02 (UTC+8)

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

$0.03261
