Информация за Foxsy AI (FOXSY) FOXSY AI supports the advancement of AI & robotics via web3 technology & culture. Официален уебсайт: https://foxsy.ai Бяла книга: https://project.docs.foxsy.ai/ Изследовател на блокове: https://solscan.io/token/CgGWS19zR5xTzgCEcW5Svsuon4hBZwzBwUFimoJStCf2 Купете FOXSY сега!

Токеномика и анализ на цената за Foxsy AI (FOXSY) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Foxsy AI (FOXSY), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 5.00M $ 5.00M $ 5.00M Общо предлагане: $ 1.98B $ 1.98B $ 1.98B Циркулиращо предлагане: $ 661.20M $ 661.20M $ 661.20M FDV (оценка при пълна реализация): $ 14.97M $ 14.97M $ 14.97M Рекорд за всички времена: $ 0.16 $ 0.16 $ 0.16 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.007033292273439486 $ 0.007033292273439486 $ 0.007033292273439486 Текуща цена: $ 0.007566 $ 0.007566 $ 0.007566 Научете повече за цената на Foxsy AI (FOXSY)

Токеномика на Foxsy AI (FOXSY): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Foxsy AI (FOXSY) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой FOXSY токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой FOXSY токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на FOXSY, разгледайте цената в реално време на токените FOXSY!

Как да купя FOXSY Интересувате се да добавите Foxsy AI (FOXSY) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на FOXSY, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате FOXSY в MEXC сега!

История на цените на Foxsy AI (FOXSY) Анализирането на историята на цените на FOXSY помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на FOXSY сега!

Прогноза за цената за FOXSY Искате ли да знаете какъв път може да поеме FOXSY? Нашата страница за прогноза за цената FOXSY съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените FOXSY сега!

