Информация за FOX Token (FOX) Help shape the future of finance. FOX Tokens give you the unique opportunity to help shape the organization and allow you to submit and vote on proposals. Официален уебсайт: https://shapeshift.com/ Бяла книга: https://docs.shapeshift.com/ Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0xc770eefad204b5180df6a14ee197d99d808ee52d Купете FOX сега!

Токеномика и анализ на цената за FOX Token (FOX) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за FOX Token (FOX), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 23.12M $ 23.12M $ 23.12M Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 772.29M $ 772.29M $ 772.29M FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 1.2852 $ 1.2852 $ 1.2852 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.018176800459428835 $ 0.018176800459428835 $ 0.018176800459428835 Текуща цена: $ 0.02994 $ 0.02994 $ 0.02994 Научете повече за цената на FOX Token (FOX)

Токеномика на FOX Token (FOX): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на FOX Token (FOX) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой FOX токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой FOX токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на FOX, разгледайте цената в реално време на токените FOX!

Как да купя FOX Интересувате се да добавите FOX Token (FOX) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на FOX, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате FOX в MEXC сега!

История на цените на FOX Token (FOX) Анализирането на историята на цените на FOX помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на FOX сега!

Прогноза за цената за FOX Искате ли да знаете какъв път може да поеме FOX? Нашата страница за прогноза за цената FOX съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените FOX сега!

