Токеномика на Forward (FORWARD) Открийте ключова информация за Forward (FORWARD), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Forward (FORWARD) Forward is the WordPress of Web 3.0 and has built a drag-and-drop no-code solution that helps people deploy their dApps on any EVM-based chain of their choice, with Rust, Go, Haskel and Python currently being implemented. More than 800+ chains have already been integrated with the Forward Factory. Официален уебсайт: https://www.forwardprotocol.io Бяла книга: https://whitepaper.forwardprotocol.io/ Изследовател на блокове: https://bscscan.com/address/0x886640149e31e1430fa74cc39725431eb82ddfb2 Купете FORWARD сега!

Токеномика и анализ на цената за Forward (FORWARD) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Forward (FORWARD), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 401.99K $ 401.99K $ 401.99K Общо предлагане: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Циркулиращо предлагане: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B FDV (оценка при пълна реализация): $ 402.00K $ 402.00K $ 402.00K Рекорд за всички времена: $ 0.01835 $ 0.01835 $ 0.01835 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000074242456436236 $ 0.000074242456436236 $ 0.000074242456436236 Текуща цена: $ 0.0000804 $ 0.0000804 $ 0.0000804 Научете повече за цената на Forward (FORWARD)

Токеномика на Forward (FORWARD): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Forward (FORWARD) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой FORWARD токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой FORWARD токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на FORWARD, разгледайте цената в реално време на токените FORWARD!

Как да купя FORWARD Интересувате се да добавите Forward (FORWARD) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на FORWARD, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате FORWARD в MEXC сега!

История на цените на Forward (FORWARD) Анализирането на историята на цените на FORWARD помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на FORWARD сега!

Прогноза за цената за FORWARD Искате ли да знаете какъв път може да поеме FORWARD? Нашата страница за прогноза за цената FORWARD съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените FORWARD сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!