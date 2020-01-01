Токеномика на FOGNET Token (FOG) Открийте ключова информация за FOGNET Token (FOG), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за FOGNET Token (FOG) Real-estate NFT are issued in the form of blockchain-based NFTs on a real estate NFT investment platform using blockchain technology. Real estate investors can make piecemeal investments (small investments) in real estate by purchasing Real-estate NFT. Официален уебсайт: https://fognet.io/ Бяла книга: https://fognet-official.gitbook.io/whitepaper-en Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0x33277c3FF3642C80a9D63dAaceCff87f1ce8D3E9 Купете FOG сега!

Токеномика и анализ на цената за FOGNET Token (FOG) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за FOGNET Token (FOG), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 319.00M $ 319.00M $ 319.00M Рекорд за всички времена: $ 8 $ 8 $ 8 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.015145142992391591 $ 0.015145142992391591 $ 0.015145142992391591 Текуща цена: $ 0.0319 $ 0.0319 $ 0.0319 Научете повече за цената на FOGNET Token (FOG)

Токеномика на FOGNET Token (FOG): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на FOGNET Token (FOG) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой FOG токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой FOG токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на FOG, разгледайте цената в реално време на токените FOG!

Как да купя FOG Интересувате се да добавите FOGNET Token (FOG) към портфейла си?

История на цените на FOGNET Token (FOG) Анализирането на историята на цените на FOG помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на FOG сега!

Прогноза за цената за FOG Искате ли да знаете какъв път може да поеме FOG? Нашата страница за прогноза за цената FOG съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените FOG сега!

