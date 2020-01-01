Токеномика на FNCY (FNCY) Открийте ключова информация за FNCY (FNCY), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

FNCY is BNB Application Side Chain focused on connecting real life benefits to digital entertainment. With proven-record in game development and operation, FNCY strives to realize mass adoption of Web 3.0 with casual and accessible content. Collaborating with external game studios, IP holders, and content creators, FNCY has secured scalability and sustainability that the crypto market is in strong need of. Официален уебсайт: https://fncy.world Изследовател на блокове: https://fncyscan.fncy.world

Токеномика и анализ на цената за FNCY (FNCY) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за FNCY (FNCY), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.71M $ 1.71M $ 1.71M Общо предлагане: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Циркулиращо предлагане: $ 1.13B $ 1.13B $ 1.13B FDV (оценка при пълна реализация): $ 3.04M $ 3.04M $ 3.04M Рекорд за всички времена: $ 0.1251 $ 0.1251 $ 0.1251 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.001260556901762016 $ 0.001260556901762016 $ 0.001260556901762016 Текуща цена: $ 0.001518 $ 0.001518 $ 0.001518 Научете повече за цената на FNCY (FNCY)

Токеномика на FNCY (FNCY): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на FNCY (FNCY) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой FNCY токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой FNCY токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на FNCY, разгледайте цената в реално време на токените FNCY!

История на цените на FNCY (FNCY) Анализирането на историята на цените на FNCY помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на FNCY сега!

Прогноза за цената за FNCY Искате ли да знаете какъв път може да поеме FNCY? Нашата страница за прогноза за цената FNCY съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените FNCY сега!

