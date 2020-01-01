Токеномика на Financie Token (FNCT) Открийте ключова информация за Financie Token (FNCT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Financie Token (FNCT) FiNANCiE is a new crowdfunding 2.0 service that uses blockchain technology to provide sustainable community management and transaction fee income through token sales. Sports clubs and creators act as "owners" to issue and sell "CT"(Community Token), while fans who buy the CT become "supporters" and participate in the community. Официален уебсайт: https://fnct.xyz/ Бяла книга: https://fnct.xyz/whitepaper/en Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0x8Af78f0c818302164F73B2365fE152C2D1FE80e1 Купете FNCT сега!

Токеномика и анализ на цената за Financie Token (FNCT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Financie Token (FNCT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 20.00B $ 20.00B $ 20.00B Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 34.23M $ 34.23M $ 34.23M Рекорд за всички времена: $ 0.006789 $ 0.006789 $ 0.006789 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000801430726532987 $ 0.000801430726532987 $ 0.000801430726532987 Текуща цена: $ 0.0017114 $ 0.0017114 $ 0.0017114 Научете повече за цената на Financie Token (FNCT)

Токеномика на Financie Token (FNCT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Financie Token (FNCT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой FNCT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой FNCT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на FNCT, разгледайте цената в реално време на токените FNCT!

Как да купя FNCT Интересувате се да добавите Financie Token (FNCT) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на FNCT, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате FNCT в MEXC сега!

История на цените на Financie Token (FNCT) Анализирането на историята на цените на FNCT помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на FNCT сега!

Прогноза за цената за FNCT Искате ли да знаете какъв път може да поеме FNCT? Нашата страница за прогноза за цената FNCT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените FNCT сега!

