Информация за XEN Crypto (FMXEN) XEN is a self-custodial exchange of value. The XEN token is a valuable entity, intended to be optimal for p2p exchange - thus a medium of exchange Официален уебсайт: https://xen.network/mainnet Бяла книга: https://xensource.gitbook.io/www.xenpedia.io/about-xen/whitepaper Изследовател на блокове: https://ftmscan.com/token/0xeF4B763385838FfFc708000f884026B8c0434275 Купете FMXEN сега!

Пазарна капитализация: -- -- -- Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: -- -- -- FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 0.00000072079 $ 0.00000072079 $ 0.00000072079 Най-ниска стойност за целия период: -- -- -- Текуща цена: $ 0.00000000001039 $ 0.00000000001039 $ 0.00000000001039

Токеномика на XEN Crypto (FMXEN): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на XEN Crypto (FMXEN) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой FMXEN токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой FMXEN токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на FMXEN, разгледайте цената в реално време на токените FMXEN!

