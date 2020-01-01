Токеномика на FimarkCoin (FMC) Открийте ключова информация за FimarkCoin (FMC), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за FimarkCoin (FMC) FMC is the native token of FMCPAY Exchange, aiming to simplify payment processes and enable efficient co-payment of transaction fees and travel expenses. FMCPAY Exchange, is a cryptocurrency and electronic stock exchange – owned by FUINRE corporation and registered for a financial business license in the US. They build scalable, secure blockchain-enabled solutions that supercharge users' experiences using digital assets. Официален уебсайт: https://fimarkcoin.com/ Бяла книга: https://fimarkcoin.com/whitepaper.pdf Изследовател на блокове: https://tronscan.org/#/token20/TF8EjxT89LmcUNKV3fq55oeD5V44V7tjo2 Купете FMC сега!

Токеномика и анализ на цената за FimarkCoin (FMC) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за FimarkCoin (FMC), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 128.32B $ 128.32B $ 128.32B Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 100.35M $ 100.35M $ 100.35M Рекорд за всички времена: $ 0.0027308 $ 0.0027308 $ 0.0027308 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000293380728565123 $ 0.000293380728565123 $ 0.000293380728565123 Текуща цена: $ 0.000782 $ 0.000782 $ 0.000782 Научете повече за цената на FimarkCoin (FMC)

Токеномика на FimarkCoin (FMC): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на FimarkCoin (FMC) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой FMC токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой FMC токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на FMC, разгледайте цената в реално време на токените FMC!

Как да купя FMC Интересувате се да добавите FimarkCoin (FMC) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на FMC, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате FMC в MEXC сега!

История на цените на FimarkCoin (FMC) Анализирането на историята на цените на FMC помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на FMC сега!

Прогноза за цената за FMC Искате ли да знаете какъв път може да поеме FMC? Нашата страница за прогноза за цената FMC съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените FMC сега!

