Информация за Fly Trade (FLY) Fly Trade aggregates liquidity from DEXs, DeFi protocols, and bridges to provide provably better pricing compared to leading aggregators, while delivering a seamless UX. Официален уебсайт: https://www.fly.trade/ Бяла книга: https://docs.fly.trade/ Изследовател на блокове: https://sonicscan.org/token/0x6c9B3A74ae4779da5Ca999371eE8950e8DB3407f Купете FLY сега!

Токеномика и анализ на цената за Fly Trade (FLY) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Fly Trade (FLY), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.08M $ 1.08M $ 1.08M Общо предлагане: $ 137.50M $ 137.50M $ 137.50M Циркулиращо предлагане: $ 12.65M $ 12.65M $ 12.65M FDV (оценка при пълна реализация): $ 11.71M $ 11.71M $ 11.71M Рекорд за всички времена: $ 0.9093 $ 0.9093 $ 0.9093 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.08209888872943484 $ 0.08209888872943484 $ 0.08209888872943484 Текуща цена: $ 0.08513 $ 0.08513 $ 0.08513 Научете повече за цената на Fly Trade (FLY)

Токеномика на Fly Trade (FLY): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Fly Trade (FLY) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой FLY токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой FLY токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на FLY, разгледайте цената в реално време на токените FLY!

История на цените на Fly Trade (FLY) Анализирането на историята на цените на FLY помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на FLY сега!

Прогноза за цената за FLY Искате ли да знаете какъв път може да поеме FLY? Нашата страница за прогноза за цената FLY съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените FLY сега!

