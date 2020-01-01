Токеномика на Flex Ungovernance (FLX) Открийте ключова информация за Flex Ungovernance (FLX), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

The RAI system will have decentralized security incentives through the Reflexer ungovernance token, FLX. The principle of "ungovernance" comes from our desire to progressively remove human control from the RAI system, thus making it socially scalable. Официален уебсайт: https://reflexer.finance/ Бяла книга: http://docs.reflexer.finance/ Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0x6243d8cea23066d098a15582d81a598b4e8391f4

Токеномика и анализ на цената за Flex Ungovernance (FLX) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Flex Ungovernance (FLX), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 433.72K Общо предлагане: $ 1.00M Циркулиращо предлагане: $ 193.80K FDV (оценка при пълна реализация): $ 2.24M Рекорд за всички времена: $ 949.59 Най-ниска стойност за целия период: $ 1.154160395878768 Текуща цена: $ 2.238

Токеномика на Flex Ungovernance (FLX): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Flex Ungovernance (FLX) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой FLX токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой FLX токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на FLX, разгледайте цената в реално време на токените FLX!

История на цените на Flex Ungovernance (FLX) Анализирането на историята на цените на FLX помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на FLX сега!

Прогноза за цената за FLX Искате ли да знаете какъв път може да поеме FLX? Нашата страница за прогноза за цената FLX съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените FLX сега!

