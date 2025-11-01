БорсаDEX+
Цената в реално време на Flux AI днес е 0.0001872 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за FLUXAI към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на FLUXAI в MEXC сега.

Flux AI Лого

Flux AI цена(FLUXAI)

1 FLUXAI към USD - цена в реално време:

$0.0001857
$0.0001857
+7.27%1D
USD
Flux AI (FLUXAI) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 01:27:50 (UTC+8)

Информация за цената за Flux AI (FLUXAI) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.000165
$ 0.000165
24-часов нисък
$ 0.0002769
$ 0.0002769
24-часов висок

$ 0.000165
$ 0.000165

$ 0.0002769
$ 0.0002769

--
--

--
--

+5.28%

+7.27%

-28.69%

-28.69%

Цената в реално време за Flux AI (FLUXAI) е$ 0.0001872. През последните 24 часа FLUXAI се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.000165 до най-висока стойност $ 0.0002769, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на FLUXAI е --, а най-ниската цена за всички времена е --.

Що се отнася до краткосрочното представяне, FLUXAI има промяна от +5.28% за последния час, +7.27% за 24 часа и -28.69% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Flux AI (FLUXAI)

--
--

$ 1.25M
$ 1.25M

$ 187.20K
$ 187.20K

--
--

1,000,000,000
1,000,000,000

BASE

Текущата пазарна капитализация на Flux AI е --, като 24-часовият обем на търговията е $ 1.25M. Циркулиращото предлагане на FLUXAI е --, като общото предлагане е 1000000000. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 187.20K.

История на цените за Flux AI (FLUXAI) USD

Проследете промените в цените за Flux AI днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ +0.000012585+7.27%
30 дни$ -0.0113408-98.38%
60 дни$ -0.0008128-81.28%
90 дни$ -0.0008128-81.28%
Flux AI Промяна на цената днес

Днес FLUXAI регистрира промяна от $ +0.000012585 (+7.27%), отразяваща последната му пазарна активност.

Flux AI 30-дневна промяна на цената

През последните 30 дни цената се промени с $ -0.0113408 (-98.38%), което показва краткосрочното представяне на токена.

Flux AI 60-дневна промяна на цената

При разширяване на прегледа до 60 дни FLUXAI отбеляза промяна на $ -0.0008128 (-81.28%), което дава по-широка перспектива за представянето му.

Flux AI 90-дневна промяна на цената

Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ -0.0008128 (-81.28%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.

Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на Flux AI (FLUXAI) за всички времена?

Вижте страницата с историята на цените за Flux AI сега.

Какво е Flux AI (FLUXAI)

The Future of Creativity: Al Meets Imagination #FLUXAI

Flux AI се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите Flux AI инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.

Освен това можете:
- Проверете FLUXAI наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.
- Прочетете отзиви и анализи за Flux AI в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано Flux AI купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за Flux AI (USD)

Колко ще струва Flux AI (FLUXAI) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Flux AI (FLUXAI) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Flux AI.

Проверете прогнозата за цената за Flux AI сега!

Токеномика на Flux AI (FLUXAI)

Разбирането на токеномиката на Flux AI (FLUXAI) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените FLUXAI сега!

Как да купя Flux AI (FLUXAI)

Търсите как да купите Flux AI? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите Flux AI от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

FLUXAI към местни валути

1 Flux AI(FLUXAI) към VND
4.926168
1 Flux AI(FLUXAI) към AUD
A$0.000286416
1 Flux AI(FLUXAI) към GBP
0.000142272
1 Flux AI(FLUXAI) към EUR
0.000160992
1 Flux AI(FLUXAI) към USD
$0.0001872
1 Flux AI(FLUXAI) към MYR
RM0.000784368
1 Flux AI(FLUXAI) към TRY
0.00787176
1 Flux AI(FLUXAI) към JPY
¥0.0288288
1 Flux AI(FLUXAI) към ARS
ARS$0.271696464
1 Flux AI(FLUXAI) към RUB
0.015123888
1 Flux AI(FLUXAI) към INR
0.01662336
1 Flux AI(FLUXAI) към IDR
Rp3.119998752
1 Flux AI(FLUXAI) към PHP
0.010992384
1 Flux AI(FLUXAI) към EGP
￡E.0.008841456
1 Flux AI(FLUXAI) към BRL
R$0.001005264
1 Flux AI(FLUXAI) към CAD
C$0.00026208
1 Flux AI(FLUXAI) към BDT
0.022898304
1 Flux AI(FLUXAI) към NGN
0.270910224
1 Flux AI(FLUXAI) към COP
$0.725579712
1 Flux AI(FLUXAI) към ZAR
R.0.003246048
1 Flux AI(FLUXAI) към UAH
0.00785304
1 Flux AI(FLUXAI) към TZS
T.Sh.0.46108296
1 Flux AI(FLUXAI) към VES
Bs0.0413712
1 Flux AI(FLUXAI) към CLP
$0.1763424
1 Flux AI(FLUXAI) към PKR
Rs0.052582608
1 Flux AI(FLUXAI) към KZT
0.099204768
1 Flux AI(FLUXAI) към THB
฿0.006067152
1 Flux AI(FLUXAI) към TWD
NT$0.005760144
1 Flux AI(FLUXAI) към AED
د.إ0.000687024
1 Flux AI(FLUXAI) към CHF
Fr0.00014976
1 Flux AI(FLUXAI) към HKD
HK$0.001454544
1 Flux AI(FLUXAI) към AMD
֏0.07164144
1 Flux AI(FLUXAI) към MAD
.د.م0.0017316
1 Flux AI(FLUXAI) към MXN
$0.003476304
1 Flux AI(FLUXAI) към SAR
ريال0.000702
1 Flux AI(FLUXAI) към ETB
Br0.028869984
1 Flux AI(FLUXAI) към KES
KSh0.024184368
1 Flux AI(FLUXAI) към JOD
د.أ0.0001327248
1 Flux AI(FLUXAI) към PLN
0.000690768
1 Flux AI(FLUXAI) към RON
лв0.000825552
1 Flux AI(FLUXAI) към SEK
kr0.0017784
1 Flux AI(FLUXAI) към BGN
лв0.000316368
1 Flux AI(FLUXAI) към HUF
Ft0.062987184
1 Flux AI(FLUXAI) към CZK
0.003951792
1 Flux AI(FLUXAI) към KWD
د.ك0.0000572832
1 Flux AI(FLUXAI) към ILS
0.0006084
1 Flux AI(FLUXAI) към BOB
Bs0.001293552
1 Flux AI(FLUXAI) към AZN
0.00031824
1 Flux AI(FLUXAI) към TJS
SM0.001724112
1 Flux AI(FLUXAI) към GEL
0.000507312
1 Flux AI(FLUXAI) към AOA
Kz0.171585648
1 Flux AI(FLUXAI) към BHD
.د.ب0.0000703872
1 Flux AI(FLUXAI) към BMD
$0.0001872
1 Flux AI(FLUXAI) към DKK
kr0.001211184
1 Flux AI(FLUXAI) към HNL
L0.004927104
1 Flux AI(FLUXAI) към MUR
0.008562528
1 Flux AI(FLUXAI) към NAD
$0.003234816
1 Flux AI(FLUXAI) към NOK
kr0.001894464
1 Flux AI(FLUXAI) към NZD
$0.000325728
1 Flux AI(FLUXAI) към PAB
B/.0.0001872
1 Flux AI(FLUXAI) към PGK
K0.000788112
1 Flux AI(FLUXAI) към QAR
ر.ق0.000681408
1 Flux AI(FLUXAI) към RSD
дин.0.01903824
1 Flux AI(FLUXAI) към UZS
soʻm2.255421168
1 Flux AI(FLUXAI) към ALL
L0.015689232
1 Flux AI(FLUXAI) към ANG
ƒ0.000335088
1 Flux AI(FLUXAI) към AWG
ƒ0.000335088
1 Flux AI(FLUXAI) към BBD
$0.0003744
1 Flux AI(FLUXAI) към BAM
KM0.000314496
1 Flux AI(FLUXAI) към BIF
Fr0.5537376
1 Flux AI(FLUXAI) към BND
$0.00024336
1 Flux AI(FLUXAI) към BSD
$0.0001872
1 Flux AI(FLUXAI) към JMD
$0.030075552
1 Flux AI(FLUXAI) към KHR
0.751806432
1 Flux AI(FLUXAI) към KMF
Fr0.0797472
1 Flux AI(FLUXAI) към LAK
4.069565136
1 Flux AI(FLUXAI) към LKR
රු0.057054816
1 Flux AI(FLUXAI) към MDL
L0.00316368
1 Flux AI(FLUXAI) към MGA
Ar0.8432424
1 Flux AI(FLUXAI) към MOP
P0.001499472
1 Flux AI(FLUXAI) към MVR
0.00286416
1 Flux AI(FLUXAI) към MWK
MK0.324999792
1 Flux AI(FLUXAI) към MZN
MT0.01196208
1 Flux AI(FLUXAI) към NPR
रु0.026578656
1 Flux AI(FLUXAI) към PYG
1.3276224
1 Flux AI(FLUXAI) към RWF
Fr0.2720016
1 Flux AI(FLUXAI) към SBD
$0.001540656
1 Flux AI(FLUXAI) към SCR
0.002598336
1 Flux AI(FLUXAI) към SRD
$0.0072072
1 Flux AI(FLUXAI) към SVC
$0.001638
1 Flux AI(FLUXAI) към SZL
L0.00324792
1 Flux AI(FLUXAI) към TMT
m0.0006552
1 Flux AI(FLUXAI) към TND
د.ت0.0005498064
1 Flux AI(FLUXAI) към TTD
$0.001267344
1 Flux AI(FLUXAI) към UGX
Sh0.6522048
1 Flux AI(FLUXAI) към XAF
Fr0.1065168
1 Flux AI(FLUXAI) към XCD
$0.00050544
1 Flux AI(FLUXAI) към XOF
Fr0.1065168
1 Flux AI(FLUXAI) към XPF
Fr0.0192816
1 Flux AI(FLUXAI) към BWP
P0.002515968
1 Flux AI(FLUXAI) към BZD
$0.000376272
1 Flux AI(FLUXAI) към CVE
$0.017838288
1 Flux AI(FLUXAI) към DJF
Fr0.0331344
1 Flux AI(FLUXAI) към DOP
$0.011997648
1 Flux AI(FLUXAI) към DZD
د.ج0.024330384
1 Flux AI(FLUXAI) към FJD
$0.000423072
1 Flux AI(FLUXAI) към GNF
Fr1.627704
1 Flux AI(FLUXAI) към GTQ
Q0.001435824
1 Flux AI(FLUXAI) към GYD
$0.039203424
1 Flux AI(FLUXAI) към ISK
kr0.0234

Flux AI ресурс

За по-задълбочено разбиране на Flux AI, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Бяла книга
Официален уеб сайт на Flux AI
Изследовател на блокове

Хората също питат: Други въпроси относно Flux AI

Колко струва Flux AI (FLUXAI) днес?
Цената в реално време на FLUXAI в USD е 0.0001872 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на FLUXAI към USD?
Текущата цена на FLUXAI към USD е $ 0.0001872. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Flux AI?
Пазарната капитализация за FLUXAI е -- USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на FLUXAI?
Циркулиращото предлагане на FLUXAI е -- USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на FLUXAI?
FLUXAI постигна ATH цена от -- USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на FLUXAI?
FLUXAI достигна ATL цена от -- USD.
Какъв е обемът на търговията на FLUXAI?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за FLUXAI е $ 1.25M USD.
Ще се повиши ли FLUXAI тази година?
FLUXAI може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за FLUXAI за по-задълбочен анализ.
Важни новини за отрасъла за Flux AI (FLUXAI)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

$0.0001872
$109,125.90

$3,826.84

$0.02924

$185.16

$1.0002

$3,826.84

$109,125.90

$185.16

$2.4940

$1,075.52

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.0000748

$0.09162

$0.000717

$0.00055

$0.0033

$0.00000076

$0.000000002840

