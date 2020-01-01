Токеномика на Flux (FLUX) Открийте ключова информация за Flux (FLUX), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Flux (FLUX) Decentralized Web 3.0 The Next Generation Computational Network.Flux is the new generation of scalable decentralized cloud infrastructure. Simply develop, manage, and spawn your applications on multiple servers at once. Ready for Web 3.0, dApps, and more. Официален уебсайт: https://runonflux.com/ Бяла книга: https://fluxwhitepaper.app.runonflux.io/ Изследовател на блокове: https://explorer.runonflux.io/ Купете FLUX сега!

Токеномика и анализ на цената за Flux (FLUX) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Flux (FLUX), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 86.44M $ 86.44M $ 86.44M Общо предлагане: $ 440.00M $ 440.00M $ 440.00M Циркулиращо предлагане: $ 389.02M $ 389.02M $ 389.02M FDV (оценка при пълна реализация): $ 97.77M $ 97.77M $ 97.77M Рекорд за всички времена: $ 3.332 $ 3.332 $ 3.332 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.01697851 $ 0.01697851 $ 0.01697851 Текуща цена: $ 0.2222 $ 0.2222 $ 0.2222 Научете повече за цената на Flux (FLUX)

Токеномика на Flux (FLUX): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Flux (FLUX) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой FLUX токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой FLUX токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на FLUX, разгледайте цената в реално време на токените FLUX!

История на цените на Flux (FLUX) Анализирането на историята на цените на FLUX помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на FLUX сега!

Прогноза за цената за FLUX Искате ли да знаете какъв път може да поеме FLUX? Нашата страница за прогноза за цената FLUX съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените FLUX сега!

