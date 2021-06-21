Токеномика на FLOKI (FLOKI)
Информация за FLOKI (FLOKI)
Меме монета с полезност чрез NFT игрово метавселе, NFT и платформа за продажба на стоки, както и платформа за крипто образование. Вдъхновена от името на кучето на Илън Мъск и партньорство с брат му Кимбъл Мъск. Целта на FLOKI е да бъде един от топ 10 крипто проекти и фактическият лидер в сектора на NFT игрите.
Токеномика и анализ на цената за FLOKI (FLOKI)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за FLOKI (FLOKI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Задълбочена структура на токените на FLOKI (FLOKI)
Разгледайте по-задълбочено как се издават, разпределят и отключват токените FLOKI. В този раздел се поставят акценти върху ключови аспекти на икономическата структура на токена: използваемост, стимули и придобиване.
Overview
FLOKI is a multi-utility, community-driven token operating on both Ethereum (ERC-20) and Binance Smart Chain (BEP-20). It is designed as the core utility and incentive token for the Floki ecosystem, which includes DeFi products, NFT marketplaces, play-to-earn gaming, and educational platforms.
1. Issuance Mechanism
|Parameter
|Details
|Total Supply
|10,000,000,000,000 FLOKI
|Initial Issuance
|100% vested at Token Generation Event (TGE) on June 21, 2021
|Distribution
|Community airdrop (V2 migration in July 2021 due to V1 contract issues)
- All tokens were made available at launch, with no ongoing emissions or inflation.
- The V2 migration was necessary to fix critical bugs in the original contract, including an inflation bug.
2. Allocation Mechanism
|Allocation Category
|Details
|Community
|100% of tokens allocated to the community
|Staking Program
|~20-25% of total supply locked in staking (up to 4 years)
|Staking Rewards
|Stakers earn rewards in the sister token, TOKEN (56% of TOKEN supply allocated)
|Treasury
|Receives 0.3% tax from every buy/sell transaction and 75% of FlokiFi Locker fees
|Burn Mechanisms
|25% of FlokiFi Locker fees and 1% of prepaid card fees are used to buy and burn FLOKI
- No allocations to team, investors, or advisors are publicly disclosed.
- Staking and burn mechanisms are the primary means of reducing circulating supply and incentivizing long-term holding.
3. Usage and Incentive Mechanisms
|Mechanism
|Description
|Medium of Exchange
|Used for payments within the Floki ecosystem (e.g., gift cards, in-game items, Floki Name Service, etc.)
|Staking
|Users can stake FLOKI for 3, 12, 24, or 48 months to earn TOKEN rewards; longer lockups yield higher APY
|Transaction Tax
|0.3% tax on every buy/sell, sent to the treasury for development and marketing
|Deflationary Burns
|25% of FlokiFi Locker fees and 1% of prepaid card fees are used to buy and burn FLOKI
|Early Unstaking Penalty
|Unstaking before the end of the lock period incurs a penalty (5-20% depending on duration), which is burned
|Governance
|FLOKI holders can participate in off-chain governance via Snapshot
|In-Game Utility
|Required to access and interact with features in the Valhalla metaverse and other ecosystem dApps
4. Locking and Unlocking Mechanisms
|Mechanism
|Details
|Staking Lock
|Users can lock tokens for 3, 12, 24, or 48 months; longer durations yield higher rewards
|Early Unstaking Penalty
|3 months: 5%, 12 months: 10%, 24 months: 15%, 48 months: 20% (penalty is burned)
|Circulating Supply
|As of July 2025, circulating supply is ~9.54 trillion FLOKI, reflecting ongoing burns and staking locks
|Unlocking Schedule
|No vesting/unlocking for initial supply; staking unlocks are user-driven and subject to penalties if early
5. Tokenomics Table
|Feature
|Details
|Total Supply
|10,000,000,000,000 FLOKI
|Initial Circulating
|100% at TGE (June 21, 2021)
|Staking
|Up to 25% of supply locked for up to 4 years
|Staking Rewards
|Paid in TOKEN (sister token), up to 120% APY for max duration
|Transaction Tax
|0.3% on every buy/sell, sent to treasury
|Burn Mechanisms
|25% of FlokiFi Locker fees and 1% of prepaid card fees used to buy and burn FLOKI
|Early Unstaking Penalty
|5-20% (burned) depending on lock duration
|Governance
|Off-chain via Snapshot
|Utility
|Payments, staking, governance, in-game, FlokiFi, Floki Name Service, and more
6. Additional Notes
- Deflationary Design: The combination of staking locks, burn mechanisms, and transaction taxes is intended to reduce supply and incentivize long-term holding.
- No Team/Investor Vesting: All tokens were distributed to the community at launch, with no vesting schedules for insiders.
- Ecosystem Growth: Treasury funds are used for development, marketing, and ecosystem expansion, as governed by the Floki DAO.
7. Circulating Supply Trend
- The circulating supply has remained relatively stable over the past year, with minor decreases due to ongoing burns and staking locks.
- As of July 2025, the circulating supply is approximately 9.54 trillion FLOKI, reflecting the impact of deflationary mechanisms and user staking behavior.
8. Summary Table
|Category
|Mechanism/Detail
|Issuance
|100% at TGE, no ongoing emissions
|Allocation
|Community, staking, treasury, burns
|Usage
|Payments, staking, governance, in-game, FlokiFi, Floki Name Service
|Incentives
|Staking rewards (TOKEN), transaction tax, burns, early unstaking penalties
|Locking
|Staking (3-48 months), up to 25% of supply locked
|Unlocking
|User-driven, penalties for early exit, no vesting for initial supply
In summary: FLOKI’s tokenomics are designed to maximize community participation, incentivize long-term holding through staking and burns, and ensure ongoing utility and deflation within the ecosystem. There are no vesting cliffs or unlocks for insiders; all supply was distributed at launch, with subsequent supply reductions driven by user activity and protocol mechanisms.
Токеномика на FLOKI (FLOKI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на FLOKI (FLOKI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой FLOKI токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой FLOKI токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Сега, след като разбрахте за токеномиката на FLOKI, разгледайте цената в реално време на токените FLOKI!
Отказ от отговорност
Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.
