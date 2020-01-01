Токеномика на FLock.io (FLOCK) Открийте ключова информация за FLock.io (FLOCK), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за FLock.io (FLOCK) Federated Learning on Blockchain (FLock), which anchors our business goals and inspires our project name, serves as an antidote to the over-dependence on centralized AI systems and features protocols and companies seeking AI transformation, AI engineers and retail users or investors. Официален уебсайт: https://flock.io Бяла книга: https://www.flock.io/whitepaper Изследовател на блокове: https://basescan.org/token/0x5ab3d4c385b400f3abb49e80de2faf6a88a7b691 Купете FLOCK сега!

Токеномика и анализ на цената за FLock.io (FLOCK) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за FLock.io (FLOCK), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 35.05M $ 35.05M $ 35.05M Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 207.43M $ 207.43M $ 207.43M FDV (оценка при пълна реализация): $ 168.99M $ 168.99M $ 168.99M Рекорд за всички времена: $ 2.1022 $ 2.1022 $ 2.1022 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.03529084954366033 $ 0.03529084954366033 $ 0.03529084954366033 Текуща цена: $ 0.16899 $ 0.16899 $ 0.16899 Научете повече за цената на FLock.io (FLOCK)

Токеномика на FLock.io (FLOCK): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на FLock.io (FLOCK) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой FLOCK токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой FLOCK токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на FLOCK, разгледайте цената в реално време на токените FLOCK!

История на цените на FLock.io (FLOCK) Анализирането на историята на цените на FLOCK помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на FLOCK сега!

Прогноза за цената за FLOCK Искате ли да знаете какъв път може да поеме FLOCK? Нашата страница за прогноза за цената FLOCK съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените FLOCK сега!

