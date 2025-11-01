БорсаDEX+
Цената в реално време на Fleek днес е 0.1709 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за FLK към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на FLK в MEXC сега.

Повече за FLK

FLKценова информация

Какво представлява FLK

Бяла книга FLK

Официален уебсайт на FLK

Токеномика на FLK

FLK ценова прогноза

FLK История

Ръководство за закупуване за FLK

Конвертор на валута FLK във фиат

FLK спот

Fleek Лого

Fleek цена(FLK)

1 FLK към USD - цена в реално време:

$0.1709
$0.1709$0.1709
+10.25%1D
USD
Fleek (FLK) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 05:47:21 (UTC+8)

Информация за цената за Fleek (FLK) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.1486
$ 0.1486$ 0.1486
24-часов нисък
$ 0.1773
$ 0.1773$ 0.1773
24-часов висок

$ 0.1486
$ 0.1486$ 0.1486

$ 0.1773
$ 0.1773$ 0.1773

$ 0.6289933396082115
$ 0.6289933396082115$ 0.6289933396082115

$ 0.11349214572806128
$ 0.11349214572806128$ 0.11349214572806128

-1.39%

+10.25%

-18.08%

-18.08%

Цената в реално време за Fleek (FLK) е$ 0.1709. През последните 24 часа FLK се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.1486 до най-висока стойност $ 0.1773, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на FLK е $ 0.6289933396082115, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.11349214572806128.

Що се отнася до краткосрочното представяне, FLK има промяна от -1.39% за последния час, +10.25% за 24 часа и -18.08% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Fleek (FLK)

No.1623

$ 3.42M
$ 3.42M$ 3.42M

$ 118.90K
$ 118.90K$ 118.90K

$ 17.09M
$ 17.09M$ 17.09M

20.00M
20.00M 20.00M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

20.00%

BASE

Текущата пазарна капитализация на Fleek е $ 3.42M, като 24-часовият обем на търговията е $ 118.90K. Циркулиращото предлагане на FLK е 20.00M, като общото предлагане е 100000000. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 17.09M.

История на цените за Fleek (FLK) USD

Проследете промените в цените за Fleek днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ +0.015889+10.25%
30 дни$ -0.0791-31.64%
60 дни$ -0.0791-31.64%
90 дни$ -0.0791-31.64%
Fleek Промяна на цената днес

Днес FLK регистрира промяна от $ +0.015889 (+10.25%), отразяваща последната му пазарна активност.

Fleek 30-дневна промяна на цената

През последните 30 дни цената се промени с $ -0.0791 (-31.64%), което показва краткосрочното представяне на токена.

Fleek 60-дневна промяна на цената

При разширяване на прегледа до 60 дни FLK отбеляза промяна на $ -0.0791 (-31.64%), което дава по-широка перспектива за представянето му.

Fleek 90-дневна промяна на цената

Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ -0.0791 (-31.64%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.

Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на Fleek (FLK) за всички времена?

Вижте страницата с историята на цените за Fleek сега.

Какво е Fleek (FLK)

The Platform is an AI social platform enabling users to generate and enhance content with AI and share it on social media. It is among the first social platforms that incorporates both AI and blockchain to create unique new social experiences.

Fleek се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите Fleek инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.

Освен това можете:
- Проверете FLK наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.
- Прочетете отзиви и анализи за Fleek в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано Fleek купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за Fleek (USD)

Колко ще струва Fleek (FLK) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Fleek (FLK) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Fleek.

Проверете прогнозата за цената за Fleek сега!

Токеномика на Fleek (FLK)

Разбирането на токеномиката на Fleek (FLK) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените FLK сега!

Как да купя Fleek (FLK)

Търсите как да купите Fleek? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите Fleek от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

FLK към местни валути

1 Fleek(FLK) към VND
4,497.2335
1 Fleek(FLK) към AUD
A$0.259768
1 Fleek(FLK) към GBP
0.129884
1 Fleek(FLK) към EUR
0.146974
1 Fleek(FLK) към USD
$0.1709
1 Fleek(FLK) към MYR
RM0.716071
1 Fleek(FLK) към TRY
7.182927
1 Fleek(FLK) към JPY
¥26.1477
1 Fleek(FLK) към ARS
ARS$246.6087
1 Fleek(FLK) към RUB
13.755741
1 Fleek(FLK) към INR
15.182756
1 Fleek(FLK) към IDR
Rp2,848.332194
1 Fleek(FLK) към PHP
10.030121
1 Fleek(FLK) към EGP
￡E.8.04939
1 Fleek(FLK) към BRL
R$0.917733
1 Fleek(FLK) към CAD
C$0.23926
1 Fleek(FLK) към BDT
20.904488
1 Fleek(FLK) към NGN
247.321353
1 Fleek(FLK) към COP
$659.8449
1 Fleek(FLK) към ZAR
R.2.965115
1 Fleek(FLK) към UAH
7.169255
1 Fleek(FLK) към TZS
T.Sh.420.935245
1 Fleek(FLK) към VES
Bs37.7689
1 Fleek(FLK) към CLP
$160.9878
1 Fleek(FLK) към PKR
Rs48.004101
1 Fleek(FLK) към KZT
90.566746
1 Fleek(FLK) към THB
฿5.530324
1 Fleek(FLK) към TWD
NT$5.260302
1 Fleek(FLK) към AED
د.إ0.627203
1 Fleek(FLK) към CHF
Fr0.13672
1 Fleek(FLK) към HKD
HK$1.327893
1 Fleek(FLK) към AMD
֏65.40343
1 Fleek(FLK) към MAD
.د.م1.580825
1 Fleek(FLK) към MXN
$3.171904
1 Fleek(FLK) към SAR
ريال0.640875
1 Fleek(FLK) към ETB
Br26.356198
1 Fleek(FLK) към KES
KSh22.078571
1 Fleek(FLK) към JOD
د.أ0.1211681
1 Fleek(FLK) към PLN
0.628912
1 Fleek(FLK) към RON
лв0.753669
1 Fleek(FLK) към SEK
kr1.620132
1 Fleek(FLK) към BGN
лв0.288821
1 Fleek(FLK) към HUF
Ft57.502723
1 Fleek(FLK) към CZK
3.604281
1 Fleek(FLK) към KWD
د.ك0.0522954
1 Fleek(FLK) към ILS
0.555425
1 Fleek(FLK) към BOB
Bs1.180919
1 Fleek(FLK) към AZN
0.29053
1 Fleek(FLK) към TJS
SM1.573989
1 Fleek(FLK) към GEL
0.463139
1 Fleek(FLK) към AOA
Kz156.645231
1 Fleek(FLK) към BHD
.د.ب0.0644293
1 Fleek(FLK) към BMD
$0.1709
1 Fleek(FLK) към DKK
kr1.105723
1 Fleek(FLK) към HNL
L4.498088
1 Fleek(FLK) към MUR
7.816966
1 Fleek(FLK) към NAD
$2.953152
1 Fleek(FLK) към NOK
kr1.729508
1 Fleek(FLK) към NZD
$0.297366
1 Fleek(FLK) към PAB
B/.0.1709
1 Fleek(FLK) към PGK
K0.719489
1 Fleek(FLK) към QAR
ر.ق0.622076
1 Fleek(FLK) към RSD
дин.17.360022
1 Fleek(FLK) към UZS
soʻm2,059.035671
1 Fleek(FLK) към ALL
L14.323129
1 Fleek(FLK) към ANG
ƒ0.305911
1 Fleek(FLK) към AWG
ƒ0.305911
1 Fleek(FLK) към BBD
$0.3418
1 Fleek(FLK) към BAM
KM0.287112
1 Fleek(FLK) към BIF
Fr505.5222
1 Fleek(FLK) към BND
$0.22217
1 Fleek(FLK) към BSD
$0.1709
1 Fleek(FLK) към JMD
$27.456794
1 Fleek(FLK) към KHR
686.344654
1 Fleek(FLK) към KMF
Fr72.8034
1 Fleek(FLK) към LAK
3,715.217317
1 Fleek(FLK) към LKR
රු52.086902
1 Fleek(FLK) към MDL
L2.88821
1 Fleek(FLK) към MGA
Ar769.81905
1 Fleek(FLK) към MOP
P1.368909
1 Fleek(FLK) към MVR
2.61477
1 Fleek(FLK) към MWK
MK296.701199
1 Fleek(FLK) към MZN
MT10.92051
1 Fleek(FLK) към NPR
रु24.264382
1 Fleek(FLK) към PYG
1,212.0228
1 Fleek(FLK) към RWF
Fr248.3177
1 Fleek(FLK) към SBD
$1.406507
1 Fleek(FLK) към SCR
2.334494
1 Fleek(FLK) към SRD
$6.57965
1 Fleek(FLK) към SVC
$1.495375
1 Fleek(FLK) към SZL
L2.965115
1 Fleek(FLK) към TMT
m0.59815
1 Fleek(FLK) към TND
د.ت0.5019333
1 Fleek(FLK) към TTD
$1.156993
1 Fleek(FLK) към UGX
Sh595.4156
1 Fleek(FLK) към XAF
Fr96.9003
1 Fleek(FLK) към XCD
$0.46143
1 Fleek(FLK) към XOF
Fr96.9003
1 Fleek(FLK) към XPF
Fr17.6027
1 Fleek(FLK) към BWP
P2.296896
1 Fleek(FLK) към BZD
$0.343509
1 Fleek(FLK) към CVE
$16.319241
1 Fleek(FLK) към DJF
Fr30.2493
1 Fleek(FLK) към DOP
$10.952981
1 Fleek(FLK) към DZD
د.ج22.213582
1 Fleek(FLK) към FJD
$0.386234
1 Fleek(FLK) към GNF
Fr1,485.9755
1 Fleek(FLK) към GTQ
Q1.310803
1 Fleek(FLK) към GYD
$35.789878
1 Fleek(FLK) към ISK
kr21.3625

Fleek ресурс

За по-задълбочено разбиране на Fleek, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Бяла книга
Официален уеб сайт на Fleek
Изследовател на блокове

Хората също питат: Други въпроси относно Fleek

Колко струва Fleek (FLK) днес?
Цената в реално време на FLK в USD е 0.1709 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на FLK към USD?
Текущата цена на FLK към USD е $ 0.1709. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Fleek?
Пазарната капитализация за FLK е $ 3.42M USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на FLK?
Циркулиращото предлагане на FLK е 20.00M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на FLK?
FLK постигна ATH цена от 0.6289933396082115 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на FLK?
FLK достигна ATL цена от 0.11349214572806128 USD.
Какъв е обемът на търговията на FLK?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за FLK е $ 118.90K USD.
Ще се повиши ли FLK тази година?
FLK може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за FLK за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 05:47:21 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Fleek (FLK)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Горещи новини

Защо толкова много хора все още губят пари по време на бичи пазар?

October 6, 2025

Възходът на Bitcoin Layer 2 мрежи: Разбиране на технологията, която променя бъдещето на Bitcoin през 2025

October 6, 2025

Алткойни през 2025: Когато TOTAL3 достигне нови висоти, но вашето портфолио не се променя

October 5, 2025
Вижте повече

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

Калкулатор FLK-към-USD

Сума

FLK
FLK
USD
USD

1 FLK = 0.1709 USD

Търговия на FLK

FLK/USDC
$0.171
$0.171$0.171
+10.18%
FLK/USDT
$0.1709
$0.1709$0.1709
+10.40%

Присъединете се към MEXC днес

-- Такса спот създател, -- Такса спот приемател
-- Такса за създател на фючърси, -- Такса за приемател на фючърси

