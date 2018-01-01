Токеномика на OmniFlix Network (FLIX) Открийте ключова информация за OmniFlix Network (FLIX), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за OmniFlix Network (FLIX) OmniFlix Network is a p2p network for creators & sovereign communities to manage, distribute and monetize tokenized media IP. OmniFlix.tv is the flagship video publishing platform that is live right now with 1200+ interactive videos and is powered by OmniFlix media infra which live broadcasted 650M+ watch minutes since 2018. Официален уебсайт: https://omniflix.network/ Изследовател на блокове: https://mintscan.io/omniflix Купете FLIX сега!

Токеномика и анализ на цената за OmniFlix Network (FLIX) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за OmniFlix Network (FLIX), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 3.21M $ 3.21M $ 3.21M Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 250.76M $ 250.76M $ 250.76M FDV (оценка при пълна реализация): $ 12.80M $ 12.80M $ 12.80M Рекорд за всички времена: $ 0.19 $ 0.19 $ 0.19 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.008802316467692745 $ 0.008802316467692745 $ 0.008802316467692745 Текуща цена: $ 0.0128 $ 0.0128 $ 0.0128 Научете повече за цената на OmniFlix Network (FLIX)

Токеномика на OmniFlix Network (FLIX): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на OmniFlix Network (FLIX) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой FLIX токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой FLIX токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на FLIX, разгледайте цената в реално време на токените FLIX!

Как да купя FLIX Интересувате се да добавите OmniFlix Network (FLIX) към портфейла си?

История на цените на OmniFlix Network (FLIX) Анализирането на историята на цените на FLIX помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на FLIX сега!

Прогноза за цената за FLIX Искате ли да знаете какъв път може да поеме FLIX? Нашата страница за прогноза за цената FLIX съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените FLIX сега!

