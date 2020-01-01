Токеномика на Step App (FITFI) Открийте ключова информация за Step App (FITFI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Step App (FITFI) Step app is the first app on the Step Protocol, developed by their core team, that creates a gamified metaverse for the fitness economy. Allowing users to simply walk, jog, or run to socialize, play, and earn on its platform. Beyond their ecosystem’s proprietary technology, Step app is built upon a massive community of go-to users and fitness ambassadors. $FITFI is the governance token and gas token of Step Protocol, and the utility token of the core FitFi experience. Официален уебсайт: https://step.app/ Изследовател на блокове: https://stepscan.io/address/0xb58A9d5920AF6aC1a9522B0B10F55dF16686D1b6 Купете FITFI сега!

Токеномика и анализ на цената за Step App (FITFI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Step App (FITFI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 6.32M $ 6.32M $ 6.32M Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 4.01B $ 4.01B $ 4.01B FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 0.7339 $ 0.7339 $ 0.7339 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.001298148359450116 $ 0.001298148359450116 $ 0.001298148359450116 Текуща цена: $ 0.001576 $ 0.001576 $ 0.001576 Научете повече за цената на Step App (FITFI)

Токеномика на Step App (FITFI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Step App (FITFI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой FITFI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой FITFI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на FITFI, разгледайте цената в реално време на токените FITFI!

История на цените на Step App (FITFI) Анализирането на историята на цените на FITFI помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на FITFI сега!

Прогноза за цената за FITFI Искате ли да знаете какъв път може да поеме FITFI? Нашата страница за прогноза за цената FITFI съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените FITFI сега!

