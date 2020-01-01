Токеномика на StaFi (FIS) Открийте ключова информация за StaFi (FIS), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за StaFi (FIS) StaFi is the first DeFi protocol unlocking liquidity of staked assets. Users can stake PoS tokens through StaFi and receive rTokens in return, which are available for trading, while still earning staking rewards. rToken is a synthetic staking derivative issued by StaFi to users when users stake PoS tokens through StaFi rToken App . rTokens are anchored to the PoS tokens staked by users and the corresponding staking rewards. rTokens can be transferred and traded at any time. Официален уебсайт: https://www.stafi.io/ Бяла книга: https://docs.stafi.io/ Изследовател на блокове: https://stafi.subscan.io/ Купете FIS сега!

Токеномика и анализ на цената за StaFi (FIS) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за StaFi (FIS), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 13.91M $ 13.91M $ 13.91M Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 117.73M $ 117.73M $ 117.73M FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 0.7052 $ 0.7052 $ 0.7052 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.0740675001411077 $ 0.0740675001411077 $ 0.0740675001411077 Текуща цена: $ 0.11814 $ 0.11814 $ 0.11814 Научете повече за цената на StaFi (FIS)

Токеномика на StaFi (FIS): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на StaFi (FIS) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой FIS токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой FIS токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на FIS, разгледайте цената в реално време на токените FIS!

Как да купя FIS Интересувате се да добавите StaFi (FIS) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на FIS, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате FIS в MEXC сега!

История на цените на StaFi (FIS) Анализирането на историята на цените на FIS помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на FIS сега!

Прогноза за цената за FIS Искате ли да знаете какъв път може да поеме FIS? Нашата страница за прогноза за цената FIS съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените FIS сега!

