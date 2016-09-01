Токеномика на FIRO (FIRO) Открийте ключова информация за FIRO (FIRO), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

XZC (ZCoin) has been renamed FIRO (Firo). Zcash (XZC) is a cryptocurrency that guarantees accounting privacy by using the zerocoin protocol. It is the first cryptocurrency to implement the Zerocoin protocol, which ensures that the relevant address information of both parties of the transaction is not leaked through the use of zero-knowledge proofs. Zcoin is developed by the R&D team headed by Poramin and Aizensou. The zerocoin protocol is used to ensure the privacy of accounts, and the zero-knowledge proof is used to ensure that the relevant address information of both parties of the transaction is not leaked. Its parameters are the same as Bitcoin, the block time is 10 minutes, and the output halving cycle is also the same as Bitcoin, which is about halving every 4 years.

Токеномика и анализ на цената за FIRO (FIRO) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за FIRO (FIRO), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 10.14M $ 10.14M $ 10.14M Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 17.57M $ 17.57M $ 17.57M FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 25.012 $ 25.012 $ 25.012 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.2751010060310364 $ 0.2751010060310364 $ 0.2751010060310364 Текуща цена: $ 0.5774 $ 0.5774 $ 0.5774 Научете повече за цената на FIRO (FIRO)

Токеномика на FIRO (FIRO): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на FIRO (FIRO) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой FIRO токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой FIRO токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на FIRO, разгледайте цената в реално време на токените FIRO!

История на цените на FIRO (FIRO) Анализирането на историята на цените на FIRO помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на FIRO сега!

Прогноза за цената за FIRO Искате ли да знаете какъв път може да поеме FIRO? Нашата страница за прогноза за цената FIRO съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените FIRO сега!

