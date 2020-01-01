Токеномика на FIO Protocol (FIO) Открийте ключова информация за FIO Protocol (FIO), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за FIO Protocol (FIO) FIO Protocol (FIO) is a blockchain protocol that aims to enable a better way of sending/receiving coins and tokens. The FIO token is the native utility token of the project’s blockchain infrastructure, FIO Chain, and is used for transaction gas fees and on-chain governance. Официален уебсайт: https://fio.net/ Бяла книга: https://developers.fioprotocol.io Изследовател на блокове: https://fio.bloks.io/ Купете FIO сега!

Токеномика и анализ на цената за FIO Protocol (FIO) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за FIO Protocol (FIO), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 13.60M $ 13.60M $ 13.60M Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 815.69M $ 815.69M $ 815.69M FDV (оценка при пълна реализация): $ 16.67M $ 16.67M $ 16.67M Рекорд за всички времена: $ 0.1288 $ 0.1288 $ 0.1288 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.01074395967351126 $ 0.01074395967351126 $ 0.01074395967351126 Текуща цена: $ 0.01667 $ 0.01667 $ 0.01667 Научете повече за цената на FIO Protocol (FIO)

Токеномика на FIO Protocol (FIO): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на FIO Protocol (FIO) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой FIO токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой FIO токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на FIO, разгледайте цената в реално време на токените FIO!

Как да купя FIO Интересувате се да добавите FIO Protocol (FIO) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на FIO, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате FIO в MEXC сега!

История на цените на FIO Protocol (FIO) Анализирането на историята на цените на FIO помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на FIO сега!

Прогноза за цената за FIO Искате ли да знаете какъв път може да поеме FIO? Нашата страница за прогноза за цената FIO съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените FIO сега!

