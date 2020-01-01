Токеномика на Finceptor (FINC) Открийте ключова информация за Finceptor (FINC), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Finceptor (FINC) Finceptor is a DeFi liquidity protocol with a launchpad plug-in, enabling unlaunched and publicly traded tokens to build protocol-owned liquidity – solving DeFi 1.0’s mercenary liquidity problem. Официален уебсайт: https://finceptor.app Бяла книга: https://docs.finceptor.app/ Изследовател на блокове: https://bscscan.com/token/0xA856098dCBc1b2B3a9C96C35c32bC4f71E49AEd2 Купете FINC сега!

Токеномика и анализ на цената за Finceptor (FINC) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Finceptor (FINC), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 727.55K $ 727.55K $ 727.55K Общо предлагане: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Циркулиращо предлагане: $ 47.65M $ 47.65M $ 47.65M FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.53M $ 1.53M $ 1.53M Рекорд за всички времена: $ 0.3887 $ 0.3887 $ 0.3887 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.009502418601103327 $ 0.009502418601103327 $ 0.009502418601103327 Текуща цена: $ 0.01527 $ 0.01527 $ 0.01527 Научете повече за цената на Finceptor (FINC)

Токеномика на Finceptor (FINC): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Finceptor (FINC) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой FINC токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой FINC токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на FINC, разгледайте цената в реално време на токените FINC!

Как да купя FINC Интересувате се да добавите Finceptor (FINC) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на FINC, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате FINC в MEXC сега!

История на цените на Finceptor (FINC) Анализирането на историята на цените на FINC помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на FINC сега!

Прогноза за цената за FINC Искате ли да знаете какъв път може да поеме FINC? Нашата страница за прогноза за цената FINC съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените FINC сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!