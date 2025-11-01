БорсаDEX+
Цената в реално време на Figma днес е 48.58 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за FIGON към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на FIGON в MEXC сега.

Повече за FIGON

FIGONценова информация

Какво представлява FIGON

Официален уебсайт на FIGON

Токеномика на FIGON

FIGON ценова прогноза

FIGON История

Ръководство за закупуване за FIGON

Конвертор на валута FIGON във фиат

FIGON спот

Figma Лого

Figma цена(FIGON)

1 FIGON към USD - цена в реално време:

$48.58
$48.58$48.58
-0.38%1D
USD
Figma (FIGON) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 00:57:20 (UTC+8)

Информация за цената за Figma (FIGON) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 47
$ 47$ 47
24-часов нисък
$ 50.32
$ 50.32$ 50.32
24-часов висок

$ 47
$ 47$ 47

$ 50.32
$ 50.32$ 50.32

$ 71.95000313657503
$ 71.95000313657503$ 71.95000313657503

$ 48.802709450266455
$ 48.802709450266455$ 48.802709450266455

-0.48%

-0.38%

-10.85%

-10.85%

Цената в реално време за Figma (FIGON) е$ 48.58. През последните 24 часа FIGON се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 47 до най-висока стойност $ 50.32, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на FIGON е $ 71.95000313657503, а най-ниската цена за всички времена е $ 48.802709450266455.

Що се отнася до краткосрочното представяне, FIGON има промяна от -0.48% за последния час, -0.38% за 24 часа и -10.85% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Figma (FIGON)

No.2604

$ 406.28K
$ 406.28K$ 406.28K

$ 61.29K
$ 61.29K$ 61.29K

$ 406.28K
$ 406.28K$ 406.28K

8.36K
8.36K 8.36K

8,363.08466612
8,363.08466612 8,363.08466612

ETH

Текущата пазарна капитализация на Figma е $ 406.28K, като 24-часовият обем на търговията е $ 61.29K. Циркулиращото предлагане на FIGON е 8.36K, като общото предлагане е 8363.08466612. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 406.28K.

История на цените за Figma (FIGON) USD

Проследете промените в цените за Figma днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ -0.1853-0.38%
30 дни$ -2.34-4.60%
60 дни$ +18.58+61.93%
90 дни$ +18.58+61.93%
Figma Промяна на цената днес

Днес FIGON регистрира промяна от $ -0.1853 (-0.38%), отразяваща последната му пазарна активност.

Figma 30-дневна промяна на цената

През последните 30 дни цената се промени с $ -2.34 (-4.60%), което показва краткосрочното представяне на токена.

Figma 60-дневна промяна на цената

При разширяване на прегледа до 60 дни FIGON отбеляза промяна на $ +18.58 (+61.93%), което дава по-широка перспектива за представянето му.

Figma 90-дневна промяна на цената

Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ +18.58 (+61.93%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.

Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на Figma (FIGON) за всички времена?

Вижте страницата с историята на цените за Figma сега.

Какво е Figma (FIGON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Figma се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите Figma инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.

Освен това можете:
- Проверете FIGON наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.
- Прочетете отзиви и анализи за Figma в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано Figma купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за Figma (USD)

Колко ще струва Figma (FIGON) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Figma (FIGON) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Figma.

Проверете прогнозата за цената за Figma сега!

Токеномика на Figma (FIGON)

Разбирането на токеномиката на Figma (FIGON) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените FIGON сега!

Как да купя Figma (FIGON)

Търсите как да купите Figma? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите Figma от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

FIGON към местни валути

1 Figma(FIGON) към VND
1,278,382.7
1 Figma(FIGON) към AUD
A$73.8416
1 Figma(FIGON) към GBP
36.9208
1 Figma(FIGON) към EUR
41.7788
1 Figma(FIGON) към USD
$48.58
1 Figma(FIGON) към MYR
RM203.5502
1 Figma(FIGON) към TRY
2,042.789
1 Figma(FIGON) към JPY
¥7,481.32
1 Figma(FIGON) към ARS
ARS$70,303.5186
1 Figma(FIGON) към RUB
3,925.264
1 Figma(FIGON) към INR
4,313.904
1 Figma(FIGON) към IDR
Rp809,666.3428
1 Figma(FIGON) към PHP
2,852.1318
1 Figma(FIGON) към EGP
￡E.2,294.4334
1 Figma(FIGON) към BRL
R$260.8746
1 Figma(FIGON) към CAD
C$68.012
1 Figma(FIGON) към BDT
5,942.3056
1 Figma(FIGON) към NGN
70,303.5186
1 Figma(FIGON) към COP
$187,567.38
1 Figma(FIGON) към ZAR
R.841.4056
1 Figma(FIGON) към UAH
2,037.931
1 Figma(FIGON) към TZS
T.Sh.119,654.969
1 Figma(FIGON) към VES
Bs10,736.18
1 Figma(FIGON) към CLP
$45,762.36
1 Figma(FIGON) към PKR
Rs13,645.6362
1 Figma(FIGON) към KZT
25,744.4852
1 Figma(FIGON) към THB
฿1,574.4778
1 Figma(FIGON) към TWD
NT$1,494.3208
1 Figma(FIGON) към AED
د.إ178.2886
1 Figma(FIGON) към CHF
Fr38.864
1 Figma(FIGON) към HKD
HK$377.4666
1 Figma(FIGON) към AMD
֏18,591.566
1 Figma(FIGON) към MAD
.د.م449.365
1 Figma(FIGON) към MXN
$901.159
1 Figma(FIGON) към SAR
ريال182.175
1 Figma(FIGON) към ETB
Br7,492.0076
1 Figma(FIGON) към KES
KSh6,276.0502
1 Figma(FIGON) към JOD
د.أ34.44322
1 Figma(FIGON) към PLN
179.2602
1 Figma(FIGON) към RON
лв213.752
1 Figma(FIGON) към SEK
kr461.0242
1 Figma(FIGON) към BGN
лв82.1002
1 Figma(FIGON) към HUF
Ft16,334.5392
1 Figma(FIGON) към CZK
1,024.5522
1 Figma(FIGON) към KWD
د.ك14.86548
1 Figma(FIGON) към ILS
157.885
1 Figma(FIGON) към BOB
Bs335.6878
1 Figma(FIGON) към AZN
82.586
1 Figma(FIGON) към TJS
SM447.4218
1 Figma(FIGON) към GEL
131.6518
1 Figma(FIGON) към AOA
Kz44,527.9422
1 Figma(FIGON) към BHD
.د.ب18.26608
1 Figma(FIGON) към BMD
$48.58
1 Figma(FIGON) към DKK
kr314.3126
1 Figma(FIGON) към HNL
L1,278.6256
1 Figma(FIGON) към MUR
2,222.0492
1 Figma(FIGON) към NAD
$839.4624
1 Figma(FIGON) към NOK
kr491.6296
1 Figma(FIGON) към NZD
$84.5292
1 Figma(FIGON) към PAB
B/.48.58
1 Figma(FIGON) към PGK
K204.5218
1 Figma(FIGON) към QAR
ر.ق176.8312
1 Figma(FIGON) към RSD
дин.4,935.728
1 Figma(FIGON) към UZS
soʻm585,301.0702
1 Figma(FIGON) към ALL
L4,071.4898
1 Figma(FIGON) към ANG
ƒ86.9582
1 Figma(FIGON) към AWG
ƒ86.9582
1 Figma(FIGON) към BBD
$97.16
1 Figma(FIGON) към BAM
KM81.6144
1 Figma(FIGON) към BIF
Fr143,699.64
1 Figma(FIGON) към BND
$63.154
1 Figma(FIGON) към BSD
$48.58
1 Figma(FIGON) към JMD
$7,804.8628
1 Figma(FIGON) към KHR
195,100.1948
1 Figma(FIGON) към KMF
Fr20,695.08
1 Figma(FIGON) към LAK
1,056,086.9354
1 Figma(FIGON) към LKR
රු14,806.2124
1 Figma(FIGON) към MDL
L821.002
1 Figma(FIGON) към MGA
Ar218,828.61
1 Figma(FIGON) към MOP
P389.1258
1 Figma(FIGON) към MVR
743.274
1 Figma(FIGON) към MWK
MK84,340.2238
1 Figma(FIGON) към MZN
MT3,104.262
1 Figma(FIGON) към NPR
रु6,897.3884
1 Figma(FIGON) към PYG
344,529.36
1 Figma(FIGON) към RWF
Fr70,586.74
1 Figma(FIGON) към SBD
$399.8134
1 Figma(FIGON) към SCR
678.6626
1 Figma(FIGON) към SRD
$1,870.33
1 Figma(FIGON) към SVC
$425.075
1 Figma(FIGON) към SZL
L842.863
1 Figma(FIGON) към TMT
m170.03
1 Figma(FIGON) към TND
د.ت142.67946
1 Figma(FIGON) към TTD
$328.8866
1 Figma(FIGON) към UGX
Sh169,252.72
1 Figma(FIGON) към XAF
Fr27,593.44
1 Figma(FIGON) към XCD
$131.166
1 Figma(FIGON) към XOF
Fr27,593.44
1 Figma(FIGON) към XPF
Fr5,003.74
1 Figma(FIGON) към BWP
P652.9152
1 Figma(FIGON) към BZD
$97.6458
1 Figma(FIGON) към CVE
$4,629.1882
1 Figma(FIGON) към DJF
Fr8,647.24
1 Figma(FIGON) към DOP
$3,113.4922
1 Figma(FIGON) към DZD
د.ج6,312.971
1 Figma(FIGON) към FJD
$109.7908
1 Figma(FIGON) към GNF
Fr422,403.1
1 Figma(FIGON) към GTQ
Q372.6086
1 Figma(FIGON) към GYD
$10,173.6236
1 Figma(FIGON) към ISK
kr6,072.5

Figma ресурс

За по-задълбочено разбиране на Figma, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Официален уеб сайт на Figma
Изследовател на блокове

Хората също питат: Други въпроси относно Figma

Колко струва Figma (FIGON) днес?
Цената в реално време на FIGON в USD е 48.58 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на FIGON към USD?
Текущата цена на FIGON към USD е $ 48.58. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Figma?
Пазарната капитализация за FIGON е $ 406.28K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на FIGON?
Циркулиращото предлагане на FIGON е 8.36K USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на FIGON?
FIGON постигна ATH цена от 71.95000313657503 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на FIGON?
FIGON достигна ATL цена от 48.802709450266455 USD.
Какъв е обемът на търговията на FIGON?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за FIGON е $ 61.29K USD.
Ще се повиши ли FIGON тази година?
FIGON може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за FIGON за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 00:57:20 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Figma (FIGON)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

Калкулатор FIGON-към-USD

Сума

FIGON
FIGON
USD
USD

1 FIGON = 48.58 USD

Търговия на FIGON

FIGON/USDT
$48.58
$48.58$48.58
-0.32%

Присъединете се към MEXC днес

-- Такса спот създател, -- Такса спот приемател
-- Такса за създател на фючърси, -- Такса за приемател на фючърси

