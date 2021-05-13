Токеномика на FEG Token (FEG) Открийте ключова информация за FEG Token (FEG), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за FEG Token (FEG) FEG Token is the Asset-Backed & Passive Income earning Governance token of its fully Decentralized ecosystem, operating on the Ethereum blockchain (ERC-20) & Binance Smart Chain (BEP-20) and launched from our fully audited SmartDeFi ™ token launchpad. Please note that the same name exists for this project, kindly pay attention to the information identification such as the official website. Официален уебсайт: https://www.feg.io/ Бяла книга: https://docs.feg.io/ Изследовател на блокове: https://bscscan.com/address/0xf3c7cecf8cbc3066f9a87b310cebe198d00479ac Купете FEG сега!

Токеномика и анализ на цената за FEG Token (FEG) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за FEG Token (FEG), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 7.11M $ 7.11M $ 7.11M Общо предлагане: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Циркулиращо предлагане: $ 84.12B $ 84.12B $ 84.12B FDV (оценка при пълна реализация): $ 8.45M $ 8.45M $ 8.45M Рекорд за всички времена: $ 0.0013849 $ 0.0013849 $ 0.0013849 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000000099927831158 $ 0.000000099927831158 $ 0.000000099927831158 Текуща цена: $ 0.0000845 $ 0.0000845 $ 0.0000845 Научете повече за цената на FEG Token (FEG)

Токеномика на FEG Token (FEG): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на FEG Token (FEG) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой FEG токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой FEG токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на FEG, разгледайте цената в реално време на токените FEG!

Как да купя FEG Интересувате се да добавите FEG Token (FEG) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на FEG, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате FEG в MEXC сега!

История на цените на FEG Token (FEG) Анализирането на историята на цените на FEG помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на FEG сега!

Прогноза за цената за FEG Искате ли да знаете какъв път може да поеме FEG? Нашата страница за прогноза за цената FEG съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените FEG сега!

