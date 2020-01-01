Токеномика на Fear NFTs (FEAR) Открийте ключова информация за Fear NFTs (FEAR), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Fear NFTs (FEAR) Fear NFTs is a blockchain-based horror games project founded by the creators of the famous Whack It series of bloody point and click casual idle games. Официален уебсайт: https://www.fear.io Бяла книга: https://fear.io/docs/fear-bite-paper.pdf Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0x88a9a52f944315d5b4e917b9689e65445c401e83 Купете FEAR сега!

Токеномика и анализ на цената за Fear NFTs (FEAR) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Fear NFTs (FEAR), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 388.85K $ 388.85K $ 388.85K Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 17.72M $ 17.72M $ 17.72M FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 3.93825 $ 3.93825 $ 3.93825 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.02195 $ 0.02195 $ 0.02195 Научете повече за цената на Fear NFTs (FEAR)

Токеномика на Fear NFTs (FEAR): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Fear NFTs (FEAR) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой FEAR токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой FEAR токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на FEAR, разгледайте цената в реално време на токените FEAR!

Как да купя FEAR Интересувате се да добавите Fear NFTs (FEAR) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на FEAR, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате FEAR в MEXC сега!

История на цените на Fear NFTs (FEAR) Анализирането на историята на цените на FEAR помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на FEAR сега!

Прогноза за цената за FEAR Искате ли да знаете какъв път може да поеме FEAR? Нашата страница за прогноза за цената FEAR съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените FEAR сега!

